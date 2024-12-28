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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te 4 kişiye kumar cezası | Son dakika haberleri

        Karabük'te kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:53
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        Karabük'te 4 kişiye kumar cezası
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Merkez mahallede bir iş yerinde kumar oynattığı belirlenen A.M. hakkında işlem yapıldı. Kumar oynayan 4 kişiye ise toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı, 3 bin liraya el konuldu.

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