Karabük'te 4 kişiye kumar cezası

Karabük'te kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira ceza kesildi
Giriş: 28.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:53
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Merkez mahallede bir iş yerinde kumar oynattığı belirlenen A.M. hakkında işlem yapıldı. Kumar oynayan 4 kişiye ise toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı, 3 bin liraya el konuldu.
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