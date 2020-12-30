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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'taki Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi'nin açılış törenine video konferans yöntemi ile katıldı. Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptıklarını ifade etti.

Fatih sondaj gemisinin keşfettiği doğalgaz rezerviyle ilgili de konuşan Bakan Dönmez "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak. Doğalgazın üretimiyle Zonguldak ve Batı Karadeniz yeni endüstri bölgesi olacak. Çok ciddi ulaşım ve lojistik ağı kuruluyor. Orta ve yüksek teknoloji endüstri Filyos'ta kümelenmiş olacak" dedi.