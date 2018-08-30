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Karadeniz'e Arap turist akını

Karadeniz Bölgesi'ne, yaz sezonundaki doğası, havası ve yeşil örtüyle kaplı manzarası dolayısıyla yerli- yabancı turistlerin ziyareti sürüyor. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçiler; Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da yaylalar başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanları gezip, kent merkezlerinde alışveriş yapıyor. Bölgedeki turizmciler ise yaz sezonunda artan ilgiyi 12 aya yaymak istiyor

30.08.2018 - 13:23 | Güncelleme: DHA

Karadeniz Bölgesi'ndeki otel ve pansiyonların çoğunda, yazın Arap turistlerin rezervasyonlarıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler; Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun'da yaylalar başta olmak üzere tarihi ve turistik mekanları ziyaret ederek, kent merkezlerinde alışverişe çıkıyor. Turistler, gezdikleri yerlerde, bölgenin yöresel el ürünleri ile hediyelik eşyalarını satın alıyor.

Bölgede yer alan illerdeki cadde ve sokaklar ise Arap turistlerle dolup, taşıyor. Esnafın iş yerlerine Arapça yazılı tabelalar astığı görülürken, bazı işletmeciler de Arap tercüman çalıştırıyor. Araplar, en çok ünlü turizm merkezi Uzungöl ile Ayder Yaylası'nı ziyaret ediyor. Arap turistler, bölgenin doğasına hayran kaldıklarını belirterek, her yıl geleceklerini söylüyor.

SY GROUP CEO'SU: YENİ ALANLAR GEREKİYOR

Turizm alanında faaliyet gösteren SY Group'un CEO'su Yaser Haddad, turistlerin, Trabzon'u sadece yaz aylarında ziyaret edilecek yer olarak gördüğünü belirterek, bu sürenin uzatılması için çalıştıklarını söyledi. Haddad, "Yeni alanlar gerekiyor. Bazı yerleri bilmiyoruz. Gümüşhane'yi keşfedemedik. Yeni bölgeleri Arap turistlere göstermiş oluruz. Biz aslında bunu Türkiye çapında düşünüyoruz; ama özellikle Doğu Karadeniz üzerinde çok duruyoruz. Doğu Karadeniz'in doğası, yaylaları, kültürünün yakın olması, insanlarının sıcakkanlı olması tercih sebebi oluyor. Arap dünyasının muhafazakar kesimi, özellikle Karadeniz'i daha fazla kabulleniyor. Arap dünyası Türkiye hakkında her zaman iyi düşünüyor. Türkiye, onlar için 'İslam'ın kurtuluşu'. Mesela son dönemlerde yaşadığımız döviz olaylarında, sosyal medyada şöyle bir kampanya başlattık. Herkesten 100 dolar bozdurmasını rica ettik ve buna büyük oranda katılım oldu. Araplar, Türkiye'yi seviyor. Çok güzel bir memleket. Huzur var, istikrar var. Buraya gelmek için çok nedenlerimiz var" dedi.

İL TURİZM MÜDÜRÜ: KIŞ AYLARINDA TURİZMİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise Trabzon'da Arap turizmini kalıcı hale getirmek istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Doğu Karadeniz özellikle Körfez ülkeleri açısından ön plana alınan, gezilip, görülmek istenen yörelerin başında gelmekte. Son 2- 3 yıldır Trabzon'da yaşayan, burada mülk edinen, daire alan yabancıların da katkısıyla birlikte artık kışın da Trabzon'a ve bölgeye Körfez ülkelerinden bir akının olduğunu görmekteyiz. Körfez ülkeleri, bölge ülkeler, Orta Doğu ve yakın komşularımızla birlikte Trabzon artık kışın da turizmin önemli bir merkezi haline gelecektir. Trabzon'da Arap turizmini kış aylarında da sürdürmek için çalışmalar yürütüyoruz. Yeni kış etkinlikleriyle birlikte Körfez ülkelerinden gelen turist yoğunluğu artacaktır. Aslında bizim, kışın doğamızın başka bir güzelliği ortaya çıkıyor. Özellikle Uzungöl başlı başına bir doğa harikası hem yazın ayrı bir güzellik hem de kışın ayrı bir güzellik. Uzungöl'e yapılacak olan farklı kış etkinlikleriyle birlikte buranın bir başka değer kazanacağını umut ediyorum. Yine hemen şehrimize yakın, çok kısa mesafelerde çıkabileceğimiz 1700- 1800 metre rakımlı yaylalarımız var. Yine çok rahat kullanılabilecek, altyapısını tamamlamış olan Hıdırnebi gibi Kayabaşı gibi yaylarımızın da yine aynı şekilde turizm açısından Körfez ülkelerinden gelen turistler açısından önemli bir destinasyon olacağına inanıyorum."

 

 

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