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Haberlerİş-Yaşam

Karanfil üretimiyle köyden kente göçü tersine çevirdiler

AA

Isparta Deregümü köylüleri, üzüm bağlarını sökerek kurdukları seralarda üretilen kesme çiçeği, İspanya, İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye ihraç ederek köyden kente göçü tersine çevirdi. Deregümü köyü muhtarı Ali Toprakçı "Çiçeğimizin büyük bir bölümü dış ülkelere pazarlanmaktadır. Köyümüze ve Isparta'nın ekonomisine ciddi anlamda bir girdi sağlanmaktadır. İş problemi olanlara, köyümüz iş imkanı sunuyor. Göç alan bir köyüz" dedi.

KARANFİL

Gülü, lavantası, elması, domatesi ve kirazıyla güçlü bir tarım altyapısına sahip Isparta'da üretilen karanfil, Avrupa'ya pazarlanıyor.

Merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda üretilen karanfil, ihracatçı firmalar aracılığıyla İspanya, Bulgaristan, İngiltere, Hollanda, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Karanfil üretiminin her geçen yıl arttığı 2 bin nüfuslu köyde, köylülerin yanı sıra başka köy ve illerden gelen tarım işçileri de iş imkanı buluyor. Özenle kesilerek hasadı yapılan karanfiller, temizlenip paketlenmesinin ardından soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Deregümü köyünün domates ve karanfil üretimiyle meşhur olduğunu söyledi. Köydeki arazilerde önceki yıllarda üzüm ve karpuz üretiminin yapıldığını anlatan Selçuk, "Bu arazilerde örtülü alanlarımız oluştu. 2 bin 500 metrekarelik kapalı seraya sahibiz. Bunun bin 500 metrekarelik alanında domates, bin metrekarelik alanda ise karanfil üretimi yapılıyor. Seralarda ürettiğimiz yıllık 120 milyon dal kesme çiçeği, Avrupa pazarına satıyoruz." dedi.

ÜRETİM TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Karanfil hasadının sonuna gelindiğini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Renklerine göre belirli ülkelerden alıcı bulan karanfilden kentimize 40 milyon liralık girdi oluyor. Bu köy göç veren değil, göç alan bir köy haline geldi. Başka köylerden ve başka illerden gelen tarım işçileri de burada iş bulma imkanına sahip oluyor. Üreticilerimiz, üretimine devam ediyor. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Çiftçilerimiz minimum alanda maksimum ürün elde ediyorlar. Başka köylerimiz de de çiftçilik uygulamalarımız devam ediyor. Bu seralarda çalışan işçilerimiz var."

İŞ SORUNU KALMADI

Deregümü köyü muhtarı Ali Toprakçı da karanfilde 120 milyon dal hasat yaptıklarını kaydetti. Karanfil hasadının sonuna gelindiğini belirten Toprakçı, "Çiçeğimizin büyük bir bölümü dış ülkelere pazarlanmaktadır. Köyümüze ve Isparta'nın ekonomisine ciddi anlamda bir girdi sağlanmaktadır. İş problemi olanlara, köyümüz iş imkanı sunuyor. Göç alan bir köyüz. Bu durum da bizi ayrı mutlu ediyor. Bütün köylere örnek olmak amacındayız. Çünkü üretim, istihdam olmazsa, ülkemiz geriye gidecektir." diye konuştu.

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