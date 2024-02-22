Kars-Ardahan sınırındaki menderesler her mevsim farklı güzellikte

Yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve yer altı sularıyla beslenen Ölçek Deresi, tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor. Geçtiği noktalara adeta hayat veren dere ile çevresi, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. İlkbaharda yemyeşil görünüme kavuşan ve bereketli otlaklardan oluşan bölge, son günlerde etkili olan yağışla tamamen karla kaplandı. Beyaz örtü arasında kıvrım kıvrım akan dere, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.