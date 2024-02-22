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        Haberler Yaşam Kars-Ardahan sınırındaki menderesler her mevsim farklı güzellikte

        Kars-Ardahan sınırındaki menderesler her mevsim farklı güzellikte

        Kars ve Ardahan sınırları arasında bulunan Ölçek Deresi'nin oluşturduğu menderesler, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:59
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        Yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve yer altı sularıyla beslenen Ölçek Deresi, tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor. Geçtiği noktalara adeta hayat veren dere ile çevresi, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. İlkbaharda yemyeşil görünüme kavuşan ve bereketli otlaklardan oluşan bölge, son günlerde etkili olan yağışla tamamen karla kaplandı. Beyaz örtü arasında kıvrım kıvrım akan dere, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.

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        Kars ve Ardahan sınırlarındaki menderesler, drone ile görüntülendi. Kar manzaralı menderesler, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor. Ardahan'a bağlı Hasköy'ün sakinlerinden Murat Avşar, mendereslerin görenleri etkilediğini söyledi.

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        Doğa tutkunlarını bölgeye beklediklerini ifade eden Avşar, "Burası doğal bir alan ve tabiatın güzellikleri arasında keyifli bir yürüyüş yapılabilir. Buraya gelen misafirlerimiz menderesleri kar altında ve çevresinde açan çiçeklerle birlikte görüntüleyebilir" dedi.

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        Avşar, bölgenin turizme elverişli olduğunu dile getirerek, "Buradan geçen menderesler özellikle mera ve köylere büyük katkı sağlıyor. Böyle yüksek ovalarda yer alan menderesler geçtiği yerlere hayat veriyor" ifadelerini kullandı.

        #Ölçek Deresi
        #kars
        #Ardahan
        #Menderes
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