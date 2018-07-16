İHA'nın haberine göre, 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 26 bin keşideciye ait 196 bin adet çekin toplam tutarı 9,5 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 14 bin keşideciye ait toplam 1,5 milyar TL tutarındaki 37,7 bin adet çek daha sonra ödendi. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 3 artarken, keşideci sayısı yüzde 25, adet ise yüzde 22 geriledi.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere göre, 2018 yılının ilk yarısında bankalara ibraz edilen 473 bin keşideciye ait 10 milyon adet çekin toplam tutarı 434 milyar TL oldu. 2017 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 15 artarken, çek adeti yüzde 3, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 2 geriledi.
KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEK SAYISI AZALDI
Ocak - Haziran 2018 döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 26 bin keşideciye ait 196 bin adet çekin toplam tutarı 9,5 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 14 bin keşideciye ait toplam 1,5 milyar TL tutarındaki 37,7 bin adet çek daha sonra ödendi. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 3 artarken, keşideci sayısı yüzde 25, adet ise yüzde 22 geriledi.
KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEK ADETİNİN İBRAZ EDİLEN ÇEKLERE ORANI YÜKSELDİ
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artarak yüzde 2,4, adet olarak ise 0,2 puanazalarak yüzde 2,2 oldu.
KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEKLERİN İL BAZINDA DAĞILIMI
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 7,9 ile Osmaniye, yüzde 7,3 ile Mardin, yüzde 5,1 ile Artvin, yüzde 4,8 ile Bingöl ve Bitlis oldu.
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