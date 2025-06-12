Karşıyaka'da kongre ertelendi

Yeşil-kırmızılılarda eski başkan İlker Ergüllü'nün iki kongre arasına 1 haftalık bayram tatili girdiği için basketbol takımıyla ilgili yapılan sponsorluk görüşmelerinin aksadığı, 19 Haziran'ın erken bir tarih olduğu açıklaması üzerine değişikliğe gidildi.

Dün Ergüllü'yle bir araya gelerek sponsorluk görüşmeleriyle ilgili bilgi alan divan kurulu, danışma kuruluyla da görüşüp potansiyel adaylara zaman kazandırmak ve sponsorluk konusunun netleşmesi için kongrenin açıklanan tarihten 1 hafta sonra, 26 Haziran Perşembe günü yapılmasına karar verdi. Yeşil-kırmızılılarda 29 Mayıs'taki kongrede seçimin tarihi ilk etapta 25 Haziran olarak belirtilip, kongre tutanaklarına ise 19 Haziran olarak yazılmıştı.