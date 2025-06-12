Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Karşıyaka'da kongre ertelendi - Futbol Haberleri

        Karşıyaka'da kongre ertelendi

        Son olarak 29 Mayıs'ta 1 yıl içinde 4'üncü kez kongreye giderek başkan adayı bulamayan Karşıyaka Spor Kulübü'nde 19 Haziran'da yeniden toplanacak genel kurul, 26 Haziran'a ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 12:50 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karşıyaka'da kongre ertelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşil-kırmızılılarda eski başkan İlker Ergüllü'nün iki kongre arasına 1 haftalık bayram tatili girdiği için basketbol takımıyla ilgili yapılan sponsorluk görüşmelerinin aksadığı, 19 Haziran'ın erken bir tarih olduğu açıklaması üzerine değişikliğe gidildi.

        Dün Ergüllü'yle bir araya gelerek sponsorluk görüşmeleriyle ilgili bilgi alan divan kurulu, danışma kuruluyla da görüşüp potansiyel adaylara zaman kazandırmak ve sponsorluk konusunun netleşmesi için kongrenin açıklanan tarihten 1 hafta sonra, 26 Haziran Perşembe günü yapılmasına karar verdi. Yeşil-kırmızılılarda 29 Mayıs'taki kongrede seçimin tarihi ilk etapta 25 Haziran olarak belirtilip, kongre tutanaklarına ise 19 Haziran olarak yazılmıştı.

        POTANSİYEL ADAYLAR ERGÜLLÜ VE KARAL

        Karşıyaka'da 1.5 yıldır kulübü yöneten İlker Ergüllü 2 Haziran'da istifa edip, yeniden adaylığı konusunda sponsor görüşmelerine göre karar vereceğini açıklamıştı. 24 Aralık 2024'teki kongre öncesi de başkan adaylığı gündeme gelen Mehmet Karal da camiadan önemli isimlerin desteğiyle sponsorluk ve liste çalışmaları yapıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!