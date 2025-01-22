Kartal'da 6 araçlık zincirleme kaza: 3 yaralı

Kartal'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yakacık Yolu Balıkesir Caddesi'nde seyreden İ.H.H. yönetimindeki 34 HMH 650 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak önce B.K. yönetimindeki 35 RIG 13 plakalı otomobile, ardından da M.B.D. idaresindeki 34 MBD 99 plakalı araca çarptı.

Bu sırada aynı yönde seyreden 2 otomobil ile ticari taksi de kazaya karıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücüler B.K., M.B.D. ve İ.H.H. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, bu sırada kaza bölgesinden geçen 34 BCY 73 plakalı otomobilin çarptığı park halindeki polis aracında ufak çaplı hasar oluştu.

Kaza nedeniyle çift taraflı kapanan yol, araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.