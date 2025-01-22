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        Haberler Gündem Güncel Kartal'da toprak kayması! 8 katlı bina tahliye edildi! | Son dakika haberleri

        Kartal'da toprak kayması! 8 katlı bina tahliye edildi!

        İstanbul Kartal'da, toprak kayması sonucu park halindeki otomobil inşaat temeli için açılan çukura düştü. Sokakta bulunan 8 katlı bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binanın önüne güvenlik şeridi çekildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:07 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:08
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        Kartal'da toprak kayması! 8 katlı bina tahliye edildi!
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        İstanbul Kartal'da olay, saat 01.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Lider Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oluşan su kaçağının ardından toprak kayması meydana geldi.

        OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre bu sırada park halinde bulunan otomobil, kayan toprakla birlikte inşaat temeli için açılan çukura düştü.

        8 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

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        Adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak kaymasının yaşandığı yerin yanında bulunan 8 katlı bina ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

        GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

        Ekipler, çukura düşen otomobili çıkarmak için çalışma başlattı. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, tahliye edilen binanın durumunun yapılan incelemelerin ardından netleşeceği öğrenildi.

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