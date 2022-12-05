Kasım ayı enflasyonu açıklandı 0:00 / 0:00

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TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları kasımda aylık olarak yüzde 2.88, yıllık ise yüzde 84.39 yükseldi.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 84.78 gelmesi yönündeydi. Ekimde enflasyon yüzde 85.51 olarak açıklanmıştı.

TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2022:

Kasım 2022 Kasım 2021 Kasım 2020 Bir önceki aya göre değişim oranı 2,88 3,51 2,30 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 62,35 19,82 13,19 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 84,39 21,31 14,03 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 70,36 17,71 12,04

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35.87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107.03 ile ulaştırma oldu.

GİYİM VE AYAKKABIDA DÜŞÜŞ

Bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde -1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna Aylık olarak artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 5.75 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak açıklandı.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2022:

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