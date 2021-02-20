Kasımpaşa'dan başsağlığı mesajı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ülkenin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu. Lacivert-beyazlı kulübün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Yönetim kurulu üyemiz Sayın Mehmet Fatih Saraç'ın babası çok kıymetli İslam âlimi Muhammed Emin Saraç hocamızın rahmetini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz eder ailesi, sevenleri ve bütün İslam alemine başsağlığı dileriz. Muhterem hocamızın mekanı cennet olsun"
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