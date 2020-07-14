Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yabancı kuralı kararının iptali için Tahkim'e başvuran Kasımpaşa'nın ardından bir gelişme daha yaşandı! Galatasaray da 8 Temmuz'da alınan yabancı sınırlamasıyla ilgili kararın iptali için Tahkim Kurulu'na başvuru yaptı!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

YABANCI KURALI YAPBOZU!

Süper Lig'de son 5 sezondur uygulanan yabancı oyuncu kuralı, gelecek sezondan itibaren değişecek. Türk futbolunda özellikle son 15 yılda yabancı oyuncu kurallarında sık sık değişikliğe gidilmişti. Süper Lig'de 2005-2006 sezonu ile 2014-2015 sezonları arasında yabancı oyuncu kuralında 8 kez değişikliğe giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),2015-2016 sezonundan bu yana uygulanan 28 kişilik kadroda 14 yerli ve 14 yabancı oyuncu bulundurulması yönündeki uygulamaya da gelecek sezondan itibaren son verecek.

Önümüzdeki sezondan başlayarak gelecek 3 yılda takımların kadrolarında ve sahada bulunacak yabancı oyuncu sayısında kademeli düşüşe gidilecek.