Kasımpaşa, Rezerv Lig'de Fenerbahçe'yi devirdi

"Başka bir takım bunu yapamaz"

DHA

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Rezerv Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya geldi, kazanan Ahmet Engin (2) ve Erdem Çetinkaya'nın golleriyle3-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli ekibin A takım kadrosunda yer alan İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak ve Tiago Çukur gibi isimler ilk 11'de başladı.

Kasımpaşa, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçı 3-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 2'nci haftayı da puan alamadan kapattı. Paşa'yı galibiyete götüren golleri Ahmet Engin (2) ve Erdem Çetinkaya kaydetti.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Teknik Menajeri Mehmet Aurelio ile Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Direktörü Tahir Karapınar da izledi.