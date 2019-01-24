Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Kasımpaşa çeyrek finale yükseldi. Üst tura yükselen Kasımpaşa'nın tecrübeli çalıştırıcı Mustafa Denizli maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.
10 kişi oynadıklarına dikkat çeken ve oyuncularını kutlayan Mustafa Denizli "İki tane müthiş maç oldu esasında. Birinci maçta da tempo yüksekti, hem bizim hem Alanya'nın pozisyonları vardı. Uzun süre 10 kişi oynadığınız zaman harcadığınız efor artıyor. Bu nedenle kişi başına efor asgari yüzde 10 artıyor. Zaten bu yüzde 10'u ortaya koymasak 120 dakika ayakta kalarak bitirmemiz mümkün değildi. Yakaladığımız pozisyonlar bir hayli yüksekti ancak bunlardan istifade edemedik. Vuruş tercihlerimiz veya vuruşlardaki beceri noksanlığı oyunun bu kadar uzamasını gerektirdi" ifadelerini kullandı.
"FUTBOLCULARIMI KUTLUYORUM"
Alanyaspor'un çıkış yakaladığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Alanya ikinci yarıya iyi başlayan bir ekip. Sivas'a karşı kazandı, bizle oynadığı maçta müthiş bir mücadele örneği gösterdi, keza bugün öyle. Turu geçmek bizim adımıza sevindirici ve gurur verici. Futbolcularımı hakikaten kutluyorum. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Oynadığımız ilk Alanyaspor maçının ardından bu sezon Rize karşısında ilk kez istediğimiz oyunu ortaya koyamadık ama şu anda iki kulvarda da yolumuza devam ediyoruz. Böyle zaman zaman sekmeler ligde yaşarız ancak bu maçların telafisi yok. Bu manada değerlendirirsek takımımın her biri övgüyü hak ediyor. Gerçekten bir takım olduğunu da golden sonra kulübede sevinç yumağı haline gelmeleri, benim için maçın en önemli anlarından biriydi. Bundan sonraki turda gelecek rakibimizi bekleyeceğiz." dedi.
Golü atan Tarkan Serbest'in "Hocam ileri çık ve golü at' dedi" açıklamasını değerlendiren Denizli, "10 kişi kalmak zaman zaman çok zor anlar yaşatır. Kullanabilirseniz de bir avantaja dönüşebilir. 10 kişi kaldıktan sonra yaptığımız değişiklik, Koita'yı oyundan almak oldu. Bunu hem rakibin öne çıkışını engellemek hem de daha çabuk kontraya çıkmak için deneme mecburiyetindeydik. Zaman zaman kolay oluyor bazen de iyi değerlendirmezseniz zor anlar yaşayabiliyorsunuz. Bugün iyi değerlendirdik, takım savunmasını iyi yaptık. Müthiş bir efor sarf etti futbolcularım" dedi.
Başakşehir maçına dair soru sonrası konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Mutlaka etkileyecektir. Onu asgariye indirmek için bugün yapılan değerlendirmeden sonra yarın sabahtan itibaren takımın bir kısmı normal antrenman programına devam edecek bir kısmıyla rejenerasyon antrenmanı yapacağız. Ufak tefek problemi olanların tedavilerine başlayacağız. Başakşehir'in ne denli güçlü bir takım olduğunu biliyoruz" cevabını verdi.
Transfere ilişkin de soruyu yanıtlayan Denizli "Yabancı kontenjanımız dolu ancak istifade edemediğimiz arkadaşlar var. Önümüzdeki 1 hafta içerisinde değerlendirmesini yapacağız. Takipte ve temasta olduğumuz isimler var. Her ihtimali değerlendirme mecburiyetindeyiz" dedi.
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