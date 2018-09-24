İstanbul Boğazı'nda satılık 60 yalı

24.09.2018 - 13:28 | Güncelleme: DHA

Boğazı'nda 60 yalı satılmayı bekliyor. Yalıların fiyatları 4,5 milyon dolar ile 95 milyon dolar arasında değişiyor. Yalılara en büyük ilgiyi ise Katarlılar gösteriyor.

  • 1 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
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    İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasının en önemli unsurlarında biridir yalılar. Boğaz'ın incisi niteliğindeki yalılardan 60'ı yeni sahibini bekliyor. 

  • 2 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
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    Osmanlı döneminden beri üst gelir grubunun göz bebeği olan yalılar, genellikle sessiz sedasız satılıyor.

  • 3 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
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    İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında 366'sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor. Bunların 30'u tarihi eser değerinde olan 60 yalı şu anda yeni sahibini bekliyor. Aynı zamanda 40'a yakın da yalı dairesi satışta. 

  • 4 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
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    Yalı ve yalı dairesi fiyatlarında en büyük etken lokasyon, tarihi değer ve rıhtım uzunluğu... Tarihi eser değeri bulunan yalıların ayrıca tavan yüksekliği de çok önemli. 

  • 5 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
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    Avrupa Yakası'nda  Bebek ve Yeniköy,  Anadolu Yakası'nda ise Vaniköy, Kandilli ve Anadolu Hisarı'ndaki yalılar çok değerli. 

  • 6 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
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    Satılık 60 yalının fiyatları 4.5 milyon dolarla 95 milyon dolar arasında değişirken, yalı dairesi fiyatları ise 1milyon 750 bin dolar - 12 milyon dolar arasında.

  • 7 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
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    EN PAHALISI 95 MİLYON DOLAR

  • 8 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
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    Ayıkcan Emlak Gayrimenkul Danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, yabancıların yalılara son dönemde ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, şunları söyledi:

  • 9 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    9 | 24

    Yabancıların şöyle bir düşüncesi var; dolar çok yükseldi, bizim paramız TL bazında çok kıymetli, burada da mülkler TL ile satılıyor, o yüzden benim şansım daha fazla ve çok daha iyi bir mülk alabilirim. 

  • 10 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    10 | 24

    Doların çok fazla artmasıyla yalı satışlarında müşterilerin beklentilerinde düşüş oldu. Artık yeni bir kanun çıktı, dolar ve euro telaffuz edemiyoruz, dolayısıyla şu anda rakamların hepsini TL'ye çevirmek durumundayız. Yerli müşteriler yüzde 40, yüzde 50'ye varan indirimler talep ediyorlar. Bu sadece yalılar için geçerli değil, tüm boğaz hattı için söyleyebilirim. 

  • 11 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    11 | 24

    Yabancılar için ev sahipleri indirimi geçerli kabul etmiyor. Türkiye'de yaşayanları ve yurt dışında yaşayanları ayrı kategorize etmiş durumdalar. En çok Arap ülkelerinden talep var. Özellikle Katar'dan çok fazla talep geliyor. Daha önce Katarlılara çok önemli iki yalı satıldı. 

  • 12 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    12 | 24

    Biri Sarıyer'deki Kocataş Yalısı, Yeniköy'deki Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı. O tarz mülkler zaten boğazda çok az. Belki bir tane çok değerli olan aslında sahil sarayı olarak nitelendirebileceğim Zeki Paşa Yalısı var. O tarz mülkler çok ciddi anlamda talep görüyor. 

  • 13 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    13 | 24

    Daha çok çevreden görünmeyen, büyük ailelerin yaşayabileceği tarzda mülkler talep ediliyor.  Villalara da çok ciddi anlamda talep geliyor.

  • 14 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    14 | 24

    BOĞAZDA KAÇ YALI VAR?

  • 15 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    15 | 24

    İstanbul Boğazı'nda, Sarıyer'de 136, Beykoz'da 109, Üsküdar'da 84, Beşiktaş'ta ise 37 tarihi eser niteliğinde yalı var.

  • 16 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    16 | 24

    Boğaz'daki toplam birinci sınıf tarihi yalı sayısı ise Beykoz'da 18, Üsküdar'da  24, Sarıyer'de  41 ve Beşiktaş'ta altı olmak üzere 89 adet. 

  • 17 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    17 | 24

    İkinci sınıf tarihi yalıların dağılımı ise Beykoz'da 64, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 74 ve Beşiktaş'ta  30 olmak üzere toplam 208 adet.

  • 18 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    18 | 24

    Üçüncü sınıf tarihi eser niteliği taşıyan yalılar ise Beykoz'da 27, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 21, Beşiktaş'ta ise bir olmak üzere toplam 69 adet.

  • 19 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    19 | 24

    BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KONTROLLERİNİN YAPILMASI GEREKİYOR

  • 20 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    20 | 24

    Sinem Ayıkcan Yılmaz, yalı alacak olanları öncesinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden mülkün evraklarının araştırılması konusunda uyarıyor.

  • 21 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    21 | 24

    Yılmaz, "Yalı eğer tarihi eser vasfındaysa ayrıca Anıtlar Kurulu'na gidip bakılması gerekiyor. Sonuçta ne aldığınızı bilmeniz gerekiyor. 

  • 22 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
    22 | 24

    Sadece yalılar için değil, boğaz hattının genelinde imara aykırılıklar var. Anıtlar Kurulu'na gidilip, 'projesinde aykırılıklar var mı, tescilli mi?' diye bakılması gerekiyor. İster Anıtlar Kurulu'na tabi olsun, ister olmasın, boğaz hattında, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün onayını almadan hiçbir şekilde, hiçbir şey yapamazsınız.

  • 23 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
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    Bu sadece tarihi eserlere özel bir durum değil. Tüm boğaz hattındaki gayrimenkullerin, dışına bir boya dahi yapacak olsanız, bazen iç yüzey için de geçerli

  • 24 Katarlılar peşinde! Boğazda 60 yalı satılıyor
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    Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde onay alması gerekiyor. Eğer tarihi eser vasfı varsa buna bir de Anıtlar Kurulu da ekleniyor" diye konuştu. 

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Yorumlar 2
  • Misafir 45 saniye önce
    ülke türk toprağı olmaktan çıktı.adı arabistan olsun.arapların ülkesi
  • Misafir 38 dakika önce
    hayırlısı olsun. isteyen alsın benim bütçeme ve gelirime uygun yaşam alanı değil.
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