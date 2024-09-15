Kate Winslet: Testosteron tedavisi cinsel hayatımı değiştirdi

"Testosteron seviyenizde de sorunlar olabilir" diyen Oscar ödüllü yıldız, "Birçok insan bunu bilmiyor ama kadınların vücudunda da testosteron var, zamanla - yumurtalar gibi - yok oluyor. Bir kez gittiğinde onu yerine koymak zorundasınız. Bu da yapılabilecek bir şey ve kendinizi tekrar seksi hissedeceksiniz, biliyorum” diye konuştu.