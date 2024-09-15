Kate Winslet: Testosteron tedavisi cinsel hayatımı değiştirdi
'Titanic' filmi yıldızı Kate Winslet, aldığı testosteron tedavisinin cinsel isteğini artırdığını anlatırken, cinsel hayatında sorun yaşayanlara tiroid ve testosteron seviyelerini kontrol ettirme çağrısı yaptı
Kate Winslet, aldığı testosteron tedavisinin cinsel hayatını nasıl dönüştürdüğünü anlattı.
48 yaşındaki 'Titanic' filmi yıldızı, düşük dozda östrojen hormonu içeren testosteron replasman tedavisi gördükten sonra libidosunun (cinsel isteğinin) nasıl arttığını paylaştı.
'How To Fail With Elizabeth Day' adlı podcast yayınına katılan Winslet, bir dinleyicinin uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşıyla cinsel hayatını nasıl yeniden canlandırabileceğine dair tavsiyeler istediğinde kendi tedavisinden bahsetti.
Ünlü Hollywood yıldızı, dinleyiciye yardım etmek için kendi tedavi yolculuğunu anlatırken, "Bazen kadınların libidoları ciddi şekilde düşer, çünkü tiroidlerinde bir sorun olabilir" dedi.
"Testosteron seviyenizde de sorunlar olabilir" diyen Oscar ödüllü yıldız, "Birçok insan bunu bilmiyor ama kadınların vücudunda da testosteron var, zamanla - yumurtalar gibi - yok oluyor. Bir kez gittiğinde onu yerine koymak zorundasınız. Bu da yapılabilecek bir şey ve kendinizi tekrar seksi hissedeceksiniz, biliyorum” diye konuştu.
Dinleyenleri tiroid ve testosteron seviyelerini kontrol ettirmeye çağıran Winslet, "Bu hormanların nasıl hissettiğiniz üzerinde doğrudan etkisi olabilir. Bu sizin hatanız değil, vücutlarımız tuhaf ve özellikle yaşlandıkça tuhaf şekillerde davranıyor. Yani, erkek arkadaşınızla seks yaparken nasıl hissettiğinizi düşündüğünüzden çok daha fazla etkileyen hormonal seviyelerde bir düşüş olabilir" ifadesini kullandı.