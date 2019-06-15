Kawhi Leonard, Raptors’ta kendini buldu

NBA kariyerinin başlangıcından bu yana San Antonio Spurs ve ardından Toronto Raptors takımında parkeye çıkan yıldız oyuncu, yıllardır boğuştuğu sakatlıklarla gündeme gelmişti. 2017 yılında San Antonio Spurs’te forma giyerken final serisinde yaşadığı sakatlığın ardından Golden State, Spurs’ü devirerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Sakatlıklarının kulübü etkilemesi nedeniyle sezon başında Raptors’un eski yıldızı Demar DeRozan ile takas edilen yıldız oyuncu, Raptors’u yıllardır kovaladığı Doğu Konferansı şampiyonluğuna ve ardından da NBA şampiyonluğuna ulaştırdı. Finallerde sergilediği üstün performansla MVP seçilen Leonard, sezon boyunca çıktığı maçlarda da istatistiksel olarak olağanüstü bir gayret sarf ederek takımını şampiyonluğa götürdü.

Sezon boyunca finaller dahil olmak üzere 85 maça çıkan Kawhi Leonard’ın sergilediği istatistikler ise şöyle:

Maç başına 27.6 sayı, 7.7 ribaund, 3.5 asist ve 1.7 top çalma.