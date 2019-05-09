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Kayıp kız sapığın iş yerinde kilitli bulundu

DHA

Antalya'da kayıp başvurusu bulunan 16 yaşındaki kıza cinsel içerikli fotoğraflar ve video izleten sapık operasyonla yakalandı. Polisin yaptığı baskında kayıp kız iş yerinde kilitli bulundu. Kız çocuğu kurtarılırken, operasyonun ardından iğrenç detaylar da ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.F.'nin, farklı zamanlarda kayıp kız dışında kayıp kız dışında iş yerine çağırdığı yine aynı yaştaki erkek çocuğuna da cinsel istismarda bulunduğu belirlendi

Antalya

Antalya'da biri kız, 2 çocuğu, iş yerine kilitleyip cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğu iddia edilen M.F. yakalandı.

DHA'nın haberine göre, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde telekomünikasyon bayiliği yapan M.F., iddiaya göre iş yerine farklı zamanlarda çağırdığı S.D. (16) adlı erkek çocuk ile kız çocuğu F.N.K'ye cinsel içerikli fotoğraf gösterdi, görüntüler izletti. M.F., iş yerinin kepenklerini indirerek çocuklara cinsel istismarda bulundu.

MAĞDUR ÇOCUK İHBAR ETTİ

Olayın ardından çocuklardan S.D., polise başvurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu ekiplerinin ifadesine başvurduğu S.D., M.F'nin kendisini dükkâna kilitleyip, cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğunu söyledi. S.D. ayrıca, M.F.'nin iş yerinde F.N.K. adlı kıza da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

KAYIP KIZ KURTARILDI

S.D.'nin ifadesi üzerine polis ekipleri, pazartesi günü iş yerine operasyon düzenledi. Baskında, kepenk arasından iş yerini inceleyen polis, F.N.K.'nin içeride kilitli olduğunu tespit etti. Bu sırada iş yerine gelen M.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kepengi açmasıyla F.N.K. kurtarıldı.

Hakkında kayıp başvurusu olduğu belirlenen F.N.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'na teslim edildi. M.F. ise işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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