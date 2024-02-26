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        Haberler Gündem Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu - Güncel haberler

        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı’nda cansız bedeni bulundu

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğlen vakti evden çıktıktan sonra haber alınamayan 80 yaşındaki Salih Altunbağ'ın Sinek Çayı'nda cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 23:37 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:37
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        Kayıp olarak aranırken Sinek Çayı'nda cansız bedeni bulundu
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        Çermik ilçesi Tepe Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Salih Altunbağ, öğlen saatlerinden evden çıktı.

        Altunbağ akşam saatlerinde eve dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, Çermik Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekibi, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan aramada Altunbağ’ın cansız bedeni Sinek Çayı'nda bir kütüğe takılı halde bulundu. Altunbağ’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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