Galatasaray maçına 7 oyuncudan yoksun çıkacaklarını ifade eden Başkan Bedir, "Sakıp Aytaç, Hasan Hüseyin ve Oğuzhan Berber'in ameliyat olduklarını, Deniz Türüç, Levent ve Kravets ile Kana Biyik'ın cezalı olduğunu belirterek "Hiç bir futbol takımının azalarak, Kayseri'ye gelmesini ve maç öncesi bunu bahane etmesini arzulamayız. Biz tam 6 haftadır çok sayıda eksikle boğuşuyoruz. Öyle ki yedek kulübesinde kadroyu tamamlamak için 1 yerine 2 yedek kalecimiz oturuyor'' diye konuştu.
"TÜRK FUTBOLUNA ÖRNEK OLMASI GEREKENLERİN BU TİP CEZALARLA GÜNDEME GELMELERİ GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ"
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maç sonrası verilen cezalarla ilgili olarak, her iki kulübün de Tahkim'e gideceklerine dikkati çekerek ''Ligi domine eden iki güzide kulüp oyuncularının olaylı maç sonrası uzun süreli maçtan men cezaları almaları, teknik kadrolarında bu cezalandırmaya girmeleri elbette hoş değil. Türk futboluna örnek olması gerekenlerin bu tip cezalarla ve duruşlarıyla anılmaları, gündeme gelmeleri gerçekten çok üzücü'' dedi.
KAYSERİSPOR'DA OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL YARIN
Öte yandan, Kayserispor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurulu yarın saat 11.00'de Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Yönetime kent yöneticilerinin maddi destek vermemesinden yakınan Başkan Erol Bedir ve yönetiminin aday olup olmayacağı kesinlik kazanmadı. Bedir ve ekibinin göreve devam etmemesi ve başka aday da çıkmadığı takdirde Kayserispor'un yönetimi Divan Kurulu'na kalacak.
Bu arada, sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden iş adamı Hacı Ömer Okuducu'nun yönetimin divana kalmaması için bir liste oluşturup, genel kurula katılacağı ifade ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.