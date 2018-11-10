Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 20 puanla 12. haftaya lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde averajla 2. sırada girdi. Son 7 maçından bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrılan Kayserispor ise 12 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.
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KAYSERİSPOR - GALATASARAY
STAT: BB Kadir Has Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer, Ozan, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan
YEDEKLER: İsmail, Linnes, Ahmet, Yunus, Celil, Muğdat
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
KAYSERİSPOR: Muammer, Tiago, Atila, Sapunaru, Kucher, Rotman, Şamil, Mensah, Bilal, Chery, Umut
YEDEKLER: Lung, Vedat, Gyan, Varela, Hakan, Adem, Mert
TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam
FATİH TERİM, HASAN ŞAŞ VE 3 FUTBOLCU CEZALI
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'nın 7 maç ceza verdiği Fatih Terim ile 8 müsabakayla cezalandırılan Hasan Şaş, karşılaşmada takımın başında bulunmayacak. Maçta Galatasaray'ı yardımcı antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala idare edecek. Sarı-kırmızılı takımda 6 maçla cezalandırılan Donk, 5 müsabaka ceza alan Ndiaye ve 3 maçtan men edilen Rodrigues de Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda yer almıyor.
Öte yandan Galatasaray'da Emre Akbaba, Yuto Nagatomo ve Fernando Reges de sakatlıkları nedniyle maçta forma giyemeyecek.
Bu arada Faslı futbolcu Younes Belhanda karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Belhanda maçta kart görmesi durumunda, ligin 13. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, son 5 resmi maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 2 müsabakayı kazanamadı. Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrılırken, deplasmandaki müsabakayı ise kaybetti.
Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 7 gole engel olamadı.
45. RANDEVU
Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde 45. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 44 müsabakada Galatasaray 27, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 95 golüne, Kayserispor 33 golle yanıt verebildi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla kazandı.
KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 22 lig maçında 9 kez yendi. Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 18, Galatasaray ise deplasmanda 31 gol attı. Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 21 müsabakadan 9'unu yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.
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