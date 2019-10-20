Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA
STAT: BŞB. Kadir Has
SAAT: 14.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Atilla Karaoğlan
KAYSERİSPOR: Lung, Lopez, Poulain, Levent, Atila, Ziya, Rienstra, Hasan, Mensah, Henrique, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa, Thiam
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
PAŞA'DA PAVELKA YOK
Ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 7 puanla 16. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlı takımda diz kapağından ameliyat edilen Çek futbolcu David Pavelka, müsabakada forma giyemeyecek.
25. RANDEVU
Kayserispor ile Kasımpaşa, 25. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan 24 maçta Kayserispor 10, Paşa ise 5 kez kazandı. 9 mücadele berabere noktalandı.
SAMET AYBABA'NIN İLK MAÇI
Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman'ın istifası sonrası göreve getirilen Samet Aybaba, yeni takımındaki ilk maçına çıkacak.
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