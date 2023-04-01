Keanu Reeves: Menajerler adımı değiştirmek istedi

"KABULLENEMEDİM"



Bu ifadenin kendisini çok rahatsız ettiğini kaydeden Keanu Reeves, yine de adını değiştirmeyi düşündüğünü ve aklına ilk olarak 'Templeton'ın geldiğini belirtti. 58 yaşındaki aktör, adını 'Casey Reeves' yaptığını ama bu değişikliği kabullenemediğini ifade etti.