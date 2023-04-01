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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keanu Reeves: Menajerler adımı değiştirmek istedi

Keanu Reeves, kariyerinin başında adının menajerler tarafından beğenilmediğini açıkladı. Ünlü oyuncu, kendisine "Adın çok etnik" dendiğini belirtti

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  • Keanu Reeves: Menajerler adımı değiştirmek istedi - Magazin haberleri

    Yarı Çinli yarı Hawaiili bir babanın ve Britanyalı bir annenin oğlu olan Keanu Reeves, 2 Eylül 1964'te Lübnan'da doğdu. 'Keanu', Hawaii dilinde "dağlardan esen serin rüzgar" anlamına geliyor. Bu konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
  • Keanu Reeves: Menajerler adımı değiştirmek istedi - Magazin haberleri

    "MENAJERLER ADIMI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ"

    Keanu Reeves, 1980'lerin ortasında ilk kez Los Angeles'a gittiği zamanı, "20 yaşındayken ilk arabamı aldım ve Hollywood'a gittim. Buraya geldiğimde adımı değiştirmek istediler. 'Keanu, bu çok etnik' dediler" şeklinde anlattı.
  • Keanu Reeves: Menajerler adımı değiştirmek istedi - Magazin haberleri

    "KABULLENEMEDİM"

    Bu ifadenin kendisini çok rahatsız ettiğini kaydeden Keanu Reeves, yine de adını değiştirmeyi düşündüğünü ve aklına ilk olarak 'Templeton'ın geldiğini belirtti. 58 yaşındaki aktör, adını 'Casey Reeves' yaptığını ama bu değişikliği kabullenemediğini ifade etti.
  • Keanu Reeves: Menajerler adımı değiştirmek istedi - Magazin haberleri

    "CASEY' DİYE SESLENDİLER, KAFAMI BİLE KALDIRMADIM"

    Keanu Reeves, "Seçmelere katıldım. 'Casey' diye seslendiler. Ben kafamı bile kaldırmadım. En sonunda ajansıma geri dönüp, 'Adımı değiştiremem' dedim" açıklamasında bulundu.

    Keanu Reeves ilk tiyatro oyunlarından birinde sarf ettiği, "Çünkü bu benim adım, çünkü başka adım olamaz" repliğinin o dönemde aklından çıkmadığını da ifade etti.
  • Keanu Reeves: Menajerler adımı değiştirmek istedi - Magazin haberleri

    "OKYANUSA GİDİP DÜŞÜNDÜLER"

    Keanu Reeves, 2017'de konuk olduğu 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' programında da ad değişikliğine dair konuşmuştu.

    Reeves, menajerlerin fikrinin ardından okyanus kenarına gidip düşündüğünü, 'Chuck Spadina' adını bulduğunu ancak bunun beğenilmediğini söylemişti.

    Oyuncu, daha sonra 'Templeton Page-Taylor'ı denediğini ve bu da işe yaramayınca kendi adına sadık kaldığını kaydetmişti.

    Fotoğraflar: AA, AP

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