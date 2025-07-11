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        Haberler Spor Transfer Kenan Yıldız'a Barcelona ve Bayern Münih talip! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız'a Barcelona ve Bayern Münih talip!

        Juventus forması giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Kenan Yıldız'a Barcelona ve Bayern Münih talip oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:04
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        İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbol Kenan Yıldız, sergilediği performansla adından söz ettirirken, transferin de gözdesi oldu.

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        Juve'nin, sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladığı 20 yaşındaki milli forvet için eski takımı Bayern Münih ile İspanyol devi Barcelona da devreye girdi.

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        İtalya basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona ve Bayern Münih, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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        Haberde ayrıca, Juventus'un yeni dönemde Kenan'a kilit rol vermeyi planladığı ve herhangi bir ayrılığa izin vermeyeceği de belirtildi.

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        JUVENTUS'TA KALMAK İSTİYOR

        Genç yıldızın da Torino ekibinde mutlu olduğu ve sözleşmesinin revize edilmesi halinde takım kalmak istediği ifade edildi.

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        Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Kenan, geçtiğimiz sezon 52 maçta Juventus forması giyerken, 12 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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