İnşaat sektörü temsilcileri, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan kentsel dönüşüm hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, deprem kuşağında bulunan Türkiye açısından kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kentsel dönüşüm hedeflerinin daha hızlı hayata geçirileceğini ifade eden Yenigün, tehlike arz eden 7,5 milyon konutun 15 yıllık periyotta yenilenmesinin hedefler arasında olduğunu ve bunu kıymetli bulduklarını söyledi. Yenigün, "Burada önemli olan nokta, kentsel dönüşümün, bütünsel bazda, kentsel altyapı, yeşil alan ihtiyacı, sosyo-kültürel doku ve başta mülkiyet hakkı olmak üzere bölge sakinlerinin hakları gözetilerek hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda hem afet riski altındaki yapılarda hem de kentsel dönüşüm amaçlı projelerde planlama ve uygulama aşamaları şehircilik ilkelerine, kamu yararına, bilim ve tekniğe uygun şekilde gerçekleştirilmelidir." dedi.

Yenigün, dönüşümün rant odaklı olmaması gerektiğinin altını çizerek, araştırma, uygulama alanlarında devlet yetkililerinin ve sektör temsilcilerinin ortaklaşa gayret göstermelerinin daha sağlıklı olacağına işaret etti. Yenigün, "Sektörde yap-satçılara denetim getirilmeli. Ayıplı iş yapan firmaların sektörden ayıklanmasına olanak sağlayan yasal zemin hazırlanmalıdır." ifadesini kullandı.

"AKILLI ŞEHİRLER İNŞA ETMELİYİZ"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin ise kentsel dönüşümü iyi değerlendirerek, yaşam kalitesini artırmanın mümkün olduğunun altını çizdi.

Kentsel dönüşüm sürecinin Türkiye'ye yakışır şehirler planlamak için fırsat olduğunu belirten Yetgin, "Altyapısı, üstyapısı hazır, akıllı ve sürdürülebilir kentler inşa etmeliyiz ki 20 yıl sonra Avrupa ülkelerinde olduğu gibi gayrimenkul sektörünü bu kadar gündemde tutmadan yaşamımızı idame ettirelim." diye konuştu.

Yetgin, ihtiyaç duyulan geleceğe dönük bir vizyon oluşturulması ve reel sektör tarafında gerekli çalışmaların yürütülmesi için kurdukları Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama Komitesiyle de sektöre ve topluma katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

"İŞ EHLİNE TESLİM EDİLMELİ"

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu da şehir merkezlerinde dikine yapılaşmayla kentlerin kimliksizleştiğine dikkati çekerek, kentsel dönüşümün bu sorunun çözülmesi için büyük fırsat olduğunu vurguladı, sürecin özenli planlanmasını istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konusunda derin tecrübe ve bilgi birikimine sahip olduğunu ve dönüşümün doğru yönetilmesi açısından büyük bir şans oluşturduğunu belirten Koloğlu, "Kentsel dönüşüm projeleri planlanırken işin ehline teslim edilmesi en önemli nokta olmalıdır. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bu büyük ve maliyetli dönüşümde yer alacak müteahhitlerin yeterliliklerinin tespit edilmesi ve kriterlerinin açık bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.

TSE İLE ORTAK ÇALIŞMA

Koloğlu, yalnızca fiyat odaklı bir bakış açısı ve aşırı düşük tekliflerle iş yapma kültürünün çok ciddi bir tehlike olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Esas olan yapılabilir fiyatlarla işin ihale edilmesi, gerçekçi fiyat uygulanması ve işin ehline teslim edilmesidir. İNTES olarak Türk Standardları Enstitüsü ile bir protokol imzalayarak yapım sektöründeki müteahhitlere yeterlilik kriterleri belirlenmesi konusunda çalışmalarımızı başlattık."



