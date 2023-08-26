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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Kerem Atakan Kesgin, Fatih Karagümrük'e transfer oldu - Beşiktaş Haberleri

        Kerem Atakan Kesgin, Fatih Karagümrük'e transfer oldu

        VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş forması giyen Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 14:02 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:02
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        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

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        "Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz."

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        Beşiktaş'ın geçen sezon başında Sivasspor'dan kadrosuna dahil ettiği Kerem Atakan Kesgin, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 12 resmi maçta 402 dakika süre aldı.

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