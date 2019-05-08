Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kervansaray borçlarını yapılandırdı

HABERTURK.COM

Kervansaray Yatırım Holding, KAP’a yaptığı açıklamada Denizbank ile geçmişten gelen borçları yapılandırdığını duyurdu

Kundu

Kervansaray Yatırım Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) yaptığı açıklamada, Denizbank ile borç yapılandırma anlaşması imzalandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin geçmişten gelen borçlarından Denizbank A.Ş.'ye olan kredi, faiz ve sair borçlarımızın tamamı, Kamu Aydınlatma Platformunda da duyurduğumuz üzere Denizbank A.Ş ile yapılan görüşmelerimizin neticesinde yeniden yapılandırılmış, Denizbank A.Ş ile ödeme şartlarında anlaşılarak ödeme planına bağlanmıştır. Bu kapsamda Denizbank A.Ş ile arabulucu nezdinde anlaşma imzalanmış olup borçlarımız ilk 16,5 ay ödemesiz olmak üzere ve buna müteakip 54 ay vadeli olarak yapılandırılmıştır. "

“ANLAŞMA BİZE GÜÇ KAZANDIRACAK”

Kervansaray Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uludağ otelimizin açılmasının ardından başarılı bir kış sezonunu geride bıraktık. Şimdi ise güçlü bir yaz sezonu başlıyor. Biz de bu doğrultuda bir yandan şirketimizin turizm yatırımlarını operasyonel açıdan güçlendirirken diğer yandan da geçmişten gelen finansal borçları sürdürülebilir bir yapıya oturtmaya çalışıyoruz. Bu açıdan Denizbank’la yaptığımız anlaşma da sürdürülebilirlik açısından bize önemli bir güç sağlayacak” dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'deki turizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da
TURİZMTurizm yatak sayısının yarıya yakını Antalya'da
Aile ziyareti için seyahat eden sayısı düştü
TURİZMAileye değil tatile gidiyoruz
AKTOB Başkanı Erkan Yağcı: Körfez ülkeleri Türk turizmine önemli katkılar yapıyor
TURİZM"Körfez ülkeleri büyük hacimli bir pazar"
Yurt içinde ikamet eden 9 milyon 333 bin kişi seyahate çıktı
TURİZMSeyahate çıkanlar daha az geceledi
Fiyat yükselmeden tatil alan karlı çıkacak
TURİZM'Tatili şimdi alan kârlı çıkar'
Nordik ülkelerinden gelen turist sayısı artıyor
TURİZMNordik ülkelerinden gelen turist sayısı artıyor
"Turizmde 4 aylık rakamlar yeni rekorun habercisi"
TURİZM"Turizmde 4 aylık rakamlar yeni rekorun habercisi"
İstanbul'un yeni "cruise limanı" için hedef 2021
TURİZMYenikapı "Cruise limanı" için bu yıl ihaleye ...
Barceló Istanbul Hotel kapılarını açtı
TURİZM5 yılda 100 milyon euro yatıracak!
"Antalya 15 milyonu geçecek"
TURİZM"Antalya 15 milyonu geçecek"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X