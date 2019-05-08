Kervansaray Yatırım Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) yaptığı açıklamada, Denizbank ile borç yapılandırma anlaşması imzalandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin geçmişten gelen borçlarından Denizbank A.Ş.'ye olan kredi, faiz ve sair borçlarımızın tamamı, Kamu Aydınlatma Platformunda da duyurduğumuz üzere Denizbank A.Ş ile yapılan görüşmelerimizin neticesinde yeniden yapılandırılmış, Denizbank A.Ş ile ödeme şartlarında anlaşılarak ödeme planına bağlanmıştır. Bu kapsamda Denizbank A.Ş ile arabulucu nezdinde anlaşma imzalanmış olup borçlarımız ilk 16,5 ay ödemesiz olmak üzere ve buna müteakip 54 ay vadeli olarak yapılandırılmıştır. "

“ANLAŞMA BİZE GÜÇ KAZANDIRACAK”

Kervansaray Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uludağ otelimizin açılmasının ardından başarılı bir kış sezonunu geride bıraktık. Şimdi ise güçlü bir yaz sezonu başlıyor. Biz de bu doğrultuda bir yandan şirketimizin turizm yatırımlarını operasyonel açıdan güçlendirirken diğer yandan da geçmişten gelen finansal borçları sürdürülebilir bir yapıya oturtmaya çalışıyoruz. Bu açıdan Denizbank’la yaptığımız anlaşma da sürdürülebilirlik açısından bize önemli bir güç sağlayacak” dedi.