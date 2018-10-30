Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, doğal kilden cilt, saç, el ve vücut bakımı ürünleri üretiyor. Firmanın kilden ürettiği glutensiz diş macunu ise bir çok ülkeden talep görüyor.
Sivaslı iş adamı Ünal Karaca, AA muhabirine, fabrikalarının 12 yıldır kozmetik sektöründe hizmet verdiğini söyledi.
Uzun süren bilimsel çalışmaların ardından kili kozmetik sektörüne soktuklarını anlatan Karaca, "Kozmetik sektöründe kil içerikli ürünler bizimle başlamıştır, bizimle devam ediyor. Kil, insan DNA'sına en uygun maddedir." dedi.
Karaca, kozmetik fabrikalarında tamamen doğal kilden 150 çeşit ürün ürettiklerini, eczane, market ve parfümeriler olmak üzere binlerce noktada satışa sunduklarını aktardı.
ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN DİŞ MACUNU
Son olarak, özellikle çölyak hastalarının kullanabilmesi için gluten ve florür içermeyen diş macunu ürettiklerini dile getiren Karaca, bunun dünyada ilk olduğunu kaydetti.
Karaca, şöyle konuştu:
"En son ürettiğimiz diş macunu yapay tatlandırıcısı olmayan, gluten ve florür içermeyen kil içerikli tek ürün. Bu ürünü 3 yaş üstü çocuklar da kullanabiliyor. Zararsız, kimyasal ve sentetiği olmayan, doğal vitaminlerle üretilen bir ürün. Bu ürün, dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon'da Türk ürünü olarak satılmakta ve Türkiye'deki bütün ulusal marketlerde yer almaktadır. Köpüren ürün iyi temizliyor algısı yerine, ürettiğimiz diş macunu köpürmeyen tamamen doğal bir üründür. Şu anda kil dünyada hakikaten bir trend. Kil içeriği varsa, kalitesi var gibi algılanıyor, gerçekten de öyle."
Ürünlerinin yurt dışında yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Karaca, "27 ülkeye ihracat yapıyoruz, bunların başında Körfez ülkeleri geliyor. Afrika ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerin tamamında varız. Çin başta gelmek üzere Arap ülkelerinde de satışımız var. Çin'de diş macunumuz çok beğeni topladı." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.