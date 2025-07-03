Kirada zam tavanı belli oldu
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla temmuz ayında uygulanabilecek kira tavan zam oranı belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan orana göre; mülk sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 43,23 oranında zam yapabilecek
Giriş: 03.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:07
Haziran ayının enflasyon verileri açıklandı. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı belli oldu.
Konut ve iş yeri kiralarında temmuz ayında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 43,23 olarak şekillendi.
Konut kiralarında 'yüzde 25 tavan zam oranı' uygulamasının kalkmasıyla 2024 Temmuz'dan beri 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor.
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