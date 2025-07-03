Kirada zam tavanı belli oldu Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla temmuz ayında uygulanabilecek kira tavan zam oranı belli oldu. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan orana göre; mülk sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 43,23 oranında zam yapabilecek

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