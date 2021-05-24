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Enterprise Türkiye, Haziran ayından itibaren iç ve dış turizmde hareketlilik beklediğini bildirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, günlük araç kiralama sektörünün ilk dört aylık dönemini ve tam kapanma dönemi sonrası sektörün beklentilerini değerlendirdi.

Tangün, "2020 yılı herkesin umutla girdiği bir toparlanma yılıydı. Ancak, Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dengeleri değiştirdi. Bu kapsamda, pandeminin ilk etkilerinin görüldüğü 6 aylık süreç herkes için oldukça zor geçti. 2020 yılındaki yeni normale dönüşle birlikte ise insanların mobilite ihtiyaçlarında çok önemli değişimler yaşandı. Ancak, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren iç turizmde gözle görülür bir hareket vardı. Pandeminin getirdiği yeni normale uyum sağlayan, dijitalleşme ve yeni ihtiyaçlara hızlı şekilde yanıt veren kısa dönem araç kiralama firmaları bu dönemde dış turizmdeki açığın büyük bölümü kapatabildi" dedi.

2021'in ilk dört aylık döneminin ağırlıklı olarak şehir içi kiralamaların öne çıktığı bir dönem olduğunu kaydeden Tangün, "Bununla birlikte, aşılamanın etkisiyle az miktarda yabancı turistin geldiğini gördük. Haziran ayından itibaren aşılama oranlarının artması ve vaka sayılarının düşmesiyle hem iç hem de dış turizmde önemli bir hareketlilik bekliyoruz. Kısa dönem araç kiralama sektörü olarak yılın ikinci yarısından umutluyuz" görüşünü paylaştı.

Tangün önümüzdeki dönemde çalışan sayısını ve filoyu artıracaklarını da sözlerine ekledi.