Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gündoğu Mahallesi Yeni Sokak'taki iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
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