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KIRKLARELİ
KIRKLARELİ İLİ TÜM HABERLERİ
Tren ile minibüs kazasında yaralanan işçiler konuştu: “Çok korktuk”
10 Mart 2022 Perşembe, 11:38 İHA

Tren ile minibüs kazasında yaralanan işçiler konuştu: “Çok korktuk”
Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı (3)
10 Mart 2022 Perşembe, 11:21 DHA

Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı (3)
Kırklareli’de 27 kişinin yaralandığı işçi servisinin trenle olan kazası kamerada Minibüs sürücüsü kapalı bariyerden geçmeye çalışmış
10 Mart 2022 Perşembe, 11:00 İHA

Kırklareli’de 27 kişinin yaralandığı işçi servisinin trenle olan kazası kamerada Minibüs sürücüsü kapalı bariyerden geçmeye çalışmış
Kırklareli'de yük treni, hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı/ Ek fotoğraflar
10 Mart 2022 Perşembe, 11:00 DHA

Kırklareli'de yük treni, hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı/ Ek fotoğraflar
Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı/ Fotoğraflar
10 Mart 2022 Perşembe, 10:00 DHA

Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı/ Fotoğraflar
Kırklareli’nde trenle işçi servisi çarpıştı: 27 yaralı
10 Mart 2022 Perşembe, 10:00 İHA

Kırklareli’nde trenle işçi servisi çarpıştı: 27 yaralı
Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı (1)
10 Mart 2022 Perşembe, 11:00 DHA

Kırklareli'de yük treni hemzemin geçitte midibüse çarptı: 27 yaralı (1)
Kırklareli’nde 2 minibüste 25 kaçak göçmen yakalandı
09 Mart 2022 Çarşamba, 14:00 İHA

Kırklareli’nde 2 minibüste 25 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde stokçuluk denetimi
09 Mart 2022 Çarşamba, 13:00 İHA

Kırklareli’nde stokçuluk denetimi
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Namaz Vakitleri KIRKLARELİ Namaz Vakitleri
Gözaltına alınan CHP’li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı
08 Mart 2022 Salı, 18:00 İHA

Gözaltına alınan CHP’li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı
‘Umutlu Kadınlar Üretiyor’ Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı
08 Mart 2022 Salı, 17:00 İHA

‘Umutlu Kadınlar Üretiyor’ Sosyal Girişimcilik Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı
Öldürülen İlknur'un ablası: En yakın zamanda ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz
08 Mart 2022 Salı, 18:00 DHA

Öldürülen İlknur'un ablası: En yakın zamanda ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz
Kırklareli’nde 28 kaçak göçmen yakalandı
07 Mart 2022 Pazartesi, 17:00 İHA

Kırklareli’nde 28 kaçak göçmen yakalandı
Sadakatin böylesi: Tedavi olduğu barınağa geri döndü
07 Mart 2022 Pazartesi, 10:00 İHA

Sadakatin böylesi: Tedavi olduğu barınağa geri döndü
Savaşın masum yüzlü çocukları Ukraynalı çocukların gözlerindeki korku kameralara yansıyor
06 Mart 2022 Pazar, 12:00 İHA

Savaşın masum yüzlü çocukları Ukraynalı çocukların gözlerindeki korku kameralara yansıyor

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