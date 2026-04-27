Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar ilçesinde Kümes ve Kafes Hayvanları Festivali yapıldı.
Pınarhisar Belediyesi ile Kürklü Kanatlı Kümes ve Kafes Hayvanları Üreticileri Teşvik ve Koruma Derneği işbirliğinde, kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen festivalde kümes ve kafes hayvanları sergilendi.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ve beraberindeki protokol üyeleri festivalin açılışını gerçekleştirdi.
Festivalde sergilenen kümes ve kafes hayvanlarını inceleyip bilgi aldı.
- Tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi
Pınarhisar ilçesinde tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) modülüne ilişkin marketlerde denetimde bulundu.
Piyasa fiyatlarının üreticiden tüketiciye kadar takibinin yapılması ve tarım ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunun desteklenerek takibinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, satışı yapılan tarımsal ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilerek, alış ve satış fiyatları incelendi.
Denetimlerde, tarımsal ürünlerin fiyat stabilizasyon incelemelerini yaptı.
Ekipler, ürünlerin satış fiyatlarını TÜFİS'e kaydetti.
