Babaeski ilçesinde Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı.



Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan başkanlığında, Babaeski Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Uysal, İlçe Sağlık Müdürü Fatma Banu İşler, Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Erdal Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Özdemir, okul müdürleri ve rehber öğretmenler katıldı.



Okullardaki mevcut güvenlik önlemleri hakkında okul müdürlerinden bilgi alan Kaymakam Orhan, okulların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla diğer kurumlarla koordineli eşgüdüm içerisinde görev yapması talimatını verdi.



- Akdemir'den başarılı sporculara ziyaret



Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Vize Anadolu Lisesi bocce takımını ziyaret etti.



Takım sporcuları ile bir süre sohbet eden Akdemir, 8-11 Mayıs tarihlerinde Kocaeli'nde düzenlenecek olan Bocce Grup Müsabakaları'nda başarı diledi.



Grup müsabakalarında Kırklareli'ni Vize Anadolu Lisesi takımının temsil edeceğini ifade eden Akdemir, "İlimizi en iyi şekilde temsil edecek azimli ve çalışkan sporcularımızın sahada göstereceği mücadele, disiplin ve takım ruhu bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

