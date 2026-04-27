İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, beldeye doğal gazı kazandıracaklarını belirtti.



Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, beldenin yaşam kalitesini yükseltmek, çevreye duyarlı ve vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçireceklerini kaydetti.



Doğal gaz depolamasına ilişkin teknik incelemelerin yapıldığını aktaran Erdem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bu kapsamda ilgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler, teknik incelemeler ve resmi girişimler sonucunda taşımalı doğal gaz sürecinde önemli bir aşamaya geldik. Bu sistemin hayata geçmesiyle birlikte İğneada'da daha temiz enerji kullanımı sağlanacak. Çevremiz korunacak ve vatandaşlarımız daha ekonomik ısınma imkanına kavuşacaktır."



- Akdemir'den okullara ziyaret



Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.



Akdemir, Çakıllı İlk ve Ortaokullarını ziyarette bulunarak, öğretmenlerle bir araya geldi.



Öğretmenlerle sohbet ederek isteklerini dinleyen Akdemir, yürütülen projelere ilişkin bilgi aldı.



Daha sonra okulların fiziki durumlarını inceleyen Akdemir, öğrencileri de dersliklerde ziyaret etti.

