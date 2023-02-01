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Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

Kitaplardan uyarlanan filmler oldukça rövanşta. Hatta sinema tarihinin en büyük başyapıtlarının büyük bir kısmı, kitaplardan uyarlanmıştır. Geçmişten beri sanat dünyasının en değerli görülen romanları ve hikayeleri sinema ve televizyon tarihine yön vermiş ve günümüzde de yön vermeye devam ediyor. Sinema sektörünü besleyen en büyük sanat dallarından biri daima edebiyat olmuştur. Öyle ki sadece bu nedenden ötürü Oscar Ödülleri'nde senaryo kategorisi ikiye ayrılır: "En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü" ve "En İyi Orijinal Senaryo Ödülü". Göz kamaştıran dekorlar ve oldukça yüksek bütçeyle yapılan bu tür filmler dikkat çekiyor ancak ne yazık ki kitaplardan uyarlanan tüm filmlerin, orijinal kaynaklarının başarısını gösterdiğini söylemek her zaman mümkün değil. Ancak bazı film uyarlamaları o denli üne kavuşuyor ki birçok izleyici, bunların kitaplardan, hatta kitap serilerinden sinemaya aktarıldığını bile bilmiyor. Bu uyarlamaların kayda değer kısmı ise büyük başarılar elde ederek film dünyasına adını yazdırdı. İşte kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

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  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Açlık Oyunları Alaycı Kuş Bölüm: 1 (2014)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 752.083.811 $

    IMDb: 6.6

    Katniss Everdeen, evi 12. Bölge'nin tamamen yıkıma uğradığını öğrendiğinde neler olup bittiğini görebilmek için oraya geri döner. Karşılaştığı manzara ise tam anlamıyla dehşet vericidir. Kazananların kaldıkları evler dışında her şey harabeye dönmüş, insanlar artık yeraltında yaşamaya başlamış ve hükümetin ölümcül politikasının karşısında hayatta kalmak için mücadele etmeye başlamışlardır. Nükleer silahların dahi söz konusu olduğu bu atmosferde, Katniss gerçekten de protesto hareketinin yüzü olmaya başlar ve bu sorumluluğu bir türlü kabullenemez. Yükselen bu isyan dalgasının içerisinde yer alamamasının nedenlerinden en önemlisi de Peeta'nın hayatının tehlikede olmasıdır.

    Büyük bir ilgiyle karşılanan Susan Collins imzalı Açlık Oyunları serisinin üçüncü halkası olan filmin yönetmenliğini, ikinci filmi de yönetmiş olan Francis Lawrence üstlenirken; başrollerde bir kez daha Jennifer Lawrence ve Josh Hutcherson ikilisi yer alıyor.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Da Vinci Şifresi (2006)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 758.239.851 $

    IMDb: 6.6

    Sembol uzmanı Robert Langdon, kendini bir anda gizemli bir cinayet olayının içinde bulur. Kurbanlar, torunu ve Robert ile birlikte Da Vinci tablosunda bir takım ip uçları bulan kriptoloji uzmanı Sophie Neveu’dur. Robert ile Sophie, gerçeğe ulaşabilmek için Paris’ten Londra’ya doğru yola çıkarlar. Bu yolculukta kendileri ile hem dost ve müttefik olan hem de düşman olanlarla karşılaşacaklardır. Yol onları her nereye götürürse götürsün, açığa çıkartmak üzere oldukları gerçek insan türünün temelini kökünden sarsacaktır.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 796.688.549 $

    IMDb: 7,9

    Harry Potter, akrabaları ile zor zamanlar geçirmektedir. Ailesine kötü davranan, Vernon Amca’nın kız kardeşi Marge’a büyü yapıp kaçar. Okul dışında büyü yaptığı için korksa da cezalandırılmadığını fark edince çok şaşırır. Ancak çok geçmeden, tehlikeli bir suçlu olan Lord Voldemort’un yardımcısı Sirius Black’in Azkaban hapishanesinden kaçtığını öğrenir. Dark Lord’un intikamını almak için Harry’i öldürmek istemektedir. Hapishanedeki büyük suçlulardan sorumlu, Ruh Emiciler etrafa huzursuzluk saçmaktadırlar. Öte yandan Lupin’in de sakladığı bir sır var gibi görünmektedir.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Alacakaranlık Efsanesi : Şafak Vakti Bölüm 2 (2012)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 712.171.856 $

    IMDb: 5.5

    Bella and Edward'ın kızı olan Renesmee'nin doğumundan sonra Cullenler diğer vampir klanlarını da bir araya getirmek için harekete geçerler. Zira Renesmee'yi Volturi'ye karşı en küçük bir iddia ve yalan ithamlardan korumaları gerekir. Ama bu sandıkları kadar kolay olmayacaktır.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak (2013)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 864.912.963 $

    IMDb: 7.5

    Katniss Everdeen'in distopik ve bir o kadar da despotik dünyada geçen hayatta kalma hikayesi, serinin ikinci filminde de devam ediyor. Katniss ve yoldaşı Peeta 74. Açlık Oyunları'nı kazandıktan sonra sorunsuz bir şekilde evlerine dönmeyi başarırlar. Ancak bu galibiyet her şeyden önce Zafer Turu yapmalarını gerektirmektedir. Her bölgeyi ayrı ayrı ziyaret ettikleri bu yolculuk sırasında Katniss, büyük bir ayaklanmanın ilk işaretlerine şahit olur. Başkaldırmanın ilk ipuçlarını gören Başkan Snow ise direnişi engelleyecek çareler aramaya başlar. Yeni Açlık Oyunları ile ilgili beklenmedik 'sürprizler' tasarlayan Snow 75. yılını kutlayacak Açlık Oyunları'nda, 25 yılda bir düzenlenen Çeyrek Asır Oyunları'nın (Quarter Quell) üçüncüsünün yapılacağını duyuracaktır. Galibiyetinin tadına dahi varamadan yeni bir hayatta kalma mücadelesine sürüklenen Katniss bu kez Açlık Oyunları'nın en yeteneklileri ve zekileri arasında hayatta kalmak için savaşacaktır.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 871.530.324 $

    IMDb: 8.8

    Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, dünyanın kaderini değiştirecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediyor. Yıllar önce üretilen ve Orta Dünya topraklarına kandan başka hiçbir şey getirmeyen yüzüklerin sonuncusu, üretiminden yüz yıllar sonra ortaya çıkar. Amcasının kendisine emanet ettiği yüzüğün nelere kadir olduğundan habersiz olan Frodo, büyücü Gandalf'ın anlattıkları sonrasında dehşete kapılır. Bu yüzükten ve müstakbel savaşlardan kurtulmanın tek yolu, gücünü toplamaya çalışan Sauron'u da engellemek için bu yüzüğü yok etmektir. Yüzüğü yok edilebileceği tek yer olan Mordor'a götürmek için kendini feda eden savaşçılardan oluşan bir ekip oluşturulur. Çok uzun ve çetin geçecek olan yolculuk başlar. Orta Dünya'nın kaderi, bu insanların ellerindedir.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Harry Potter ve Sırlar Odası (2002)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 878.979.634 $

    IMDb: 7.4

    Harry'nin yanlarında kalmak zorunda olduğu için yanlarında kaldığı ailesi olan Dursley'ler Harry'ye kötü davranmaya devam etmektedirler. Harry de bu eziyetten kurtulmak için bir an önce çok sevdiği okulu Hogwarts'a dönmenin hayallerini kurmaktadır. Vakit gelir ve Harry hazırlanmaya başlar ancak bir elf olan Dobby onu uyararak okula döndüğünde çok büyük bir felaketle karşılaşacağı yönünde uyarır. Sırlar odası açılmıştır ve çok karanlık bir güç Hogwarts'ın üzerinde egemen olmaya başlamıştır.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 896.911.078 $

    IMDb: 7.7

    Harry’nin Hogwart’daki dördüncü yılı başlamak üzeredir. Yaz tatilinde arkadaşları ile keyifli zamanlar geçirmiştir. Bu sezonda iddialı bir ürkütücü olaylar silsilesinden geçecek olduğundan henüz haberdar değildir. Lord Voldemort ile burun buruna gelecek olması, yeni okul yılının en çarpıcı hikayesini oluşturacaktır. Quidditch Dünya Kupası finalini izleyecek ve aynı zamanda da birbirine rakip olan iki büyücülük okulunun en gözdeleri ile beraber turnuvaya gireceklerdir. Önceki bölümlerde de olduğu üzere yine heyecan dolu maceralarla karşımızda.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

     

    Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 926.047.111 $

    IMDb: 8.7

    Yüzüklerin Efendisi: İki Kule'de, Yüzük Kardeşliği üyelerinin her birinin, kardeşlik bozulduktan sonra başlarına gelenler anlatılıyor. Kahramanlarımız, gruplar halinde Orta Dünya’nın en tehlikeli yerlerinde maceralar yaşayacaklar, yeni kavimler ve çoktan unutulmuş medeniyetlerle tanışacaklar. Frodo ve Sam, yanlarında zorunlu işbirliği yapacakları eski bir dost(!) olduğu halde Tek Yüzük’ü düşmanın tam kalbine götürmeye çalışırken, diğer hobbitler Urukhai’nin elinden kurtulabilecek mi? Karanlık tarafa geçmiş olan Saruman’ın yaptıkları yanına mı kalacak? Gandalf olmadan kahramanlarımızın başarılı olma şansı ne? Büyük karanlığın gelişi ve Yüzük Savaşı’na dek olanların anlatılacağı İki Kule, kuşkusuz üçlemenin en heyecanlı bölümlerinden birini oluşturuyor.

     
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Harry Potter ve Melez Prens (2009)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 934.416.487 $

    IMDb: 7.6

    Fantastik Sinema fenomeni Harry Potter, bu defa serinin 6. kitabı Harry Potter ve Melez Prens uyarlamasıyla karşımızda. Sevimli kahramanımız Potter, Hogwarts’taki 6. Yılında bir sürpriz ile karşılaşır. Tesadüfen, üzerinde ‘bu kitap Melez Prens’e aittir’ yazılı bir kitap bulmasıyla kitabın içindeki büyüleri kurcalaması sonucu Melez Prens’in gizemini keşfetmeye koyulacaktır. Bilge büyücü Dumbledore’un yol arkadaşlığı, karanlık düşmanı Voldemort ile hesaplaşmasını kolaylaştırsa da, Harry Potter ve arkadaşlarını bu defa çok çetrefilli bir savaş beklemektedir. J.K. Rowling’in yazdığı serinin 6. kitabı olan Harry Potter ve Melez Prens, ilk yayınlandığı gün dünya çapında tam 9 milyon satarak kendi alanında yine bir rekor kırmıştı.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (2007)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 939.885.929 $

    IMDb: 7.5

    Privet Drive’da geçen yalnız bir yazın ardından Harry, Hogwarts’a döner. Öğrencilerden ve onların ailelerinden çok azı, Voldemort’un gerçekten de geri döndüğü konusunda Harry’e ya da Dumbledore’a inanmaktadırlar. Sihir Bakanı da bu duruma inanmadığı için gereken önlemleri almakta gecikir. Bu sırada başta Harry Potter olmak üzere bütün büyücüler tehdit altında kalır. Harry, güzel Cho Chang’tan bir bakış çalmaya engel olamaz. Sihir Bakanlığı’nın bir süre sonra olayları kontrol altına almak üzere gönderdiği Dolores Umbridge, düzeni bütünüyle bir kabusa dönüştürecektir. Harry ise bu işin ardında Voldemort’un da aradığı bir gizemin olduğunu bir türlü izah edemez. Bütün bunlarla Harry, Hogwarts’taki en zor yılına başlamıştır.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (2014)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 954.940.387 $

    IMDb: 7.4

    The Hobbit üçlemesinin son bölümü olan üçüncü filmde, Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve Cüceler Bölüğü’nün maceraları sona eriyor. Ejderha Smaug ile karşı karşıya geldikten ve günahkar Hobbit Gollum'dan meşhur güç yüzüğünü aldıktan sonra sağ salim eve ulaşıncaya kadar Bilbo'yu halen daha onlarca yeni serüven bekliyor. Yurtlarına tekrar kavuşan Erebor Cüceleri, Ejderha Smaug'u Göl Kasabası'nın masum yerlileri üzerine saldıkları gerçeğiyle yüzleşmek zorundadırlar. Thorin Meşekalkan ise Arkentaşı'nı ararken önemli değerlerden ödün vermiştir. Thorin'e yardımcı olamayan Bilbo tehlikeli bir seçim yapmanın eşiğine gelir. Bu esnada Lord Sauron planladığı gizli Yalnız Dağ saldırısı için dört Ork bölüğü göndermiştir. Şimdi Cüce, Elf ve İnsanların önünde iki seçenek vardır: Ya birleşip birlikte savaşacaklar ya da hep beraber yok olacaklardır. Beş ordu toplanıp savaşa girmeye hazırlanırken Bilbo hem kendi hayatı hem de arkadaşlarını kurtarmak için savaşmak durumunda kalacaktır.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 (2010)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 960.283.305 $

    IMDb: 7.7

    Hogwarts'ın maceraperest talebeleri Harry, Ron ve Hermione; Voldemort'un ölümsüzlük sırrını barındıran Hortkuluklar'ın izini sürmek amacındadırlar. Bu şer odağını yok etmek görevini üstlenerek yola çıkan kahramanlarımız, profesörlerinin yönlendirmelerinden uzak ve Dumbledore'un korumasından muaf, tek başlarına yola çıkmışlardır. Üç can dost şimdi herzamankinden daha fazla birbirlerine güvenmek zorundadır. Ancak, onları tehdit ederek ayrı düşmelerini sağlamak isteyen karanlık güçler de fitne çıkarmak için peşlerindedir. Bu arada, büyücülük dünyası Karanlık Lord'un tüm düşmanları için tehlikeli bir yer haline dönüşmüştür. Uzun zamandır korkulan savaş başlamış ve Voldemort'un Ölüm Yiyicileri Büyü Bakanlığı'nın kontrolünü zorla ele geçirerek terör estirmektedir. Kendilerinden olmayan herkesi tutuklamaktadırlar. Voldemort için en değerli olan ganimeti; Harry Potter'i bir türlü ele geçiremezler. Seçilmiş kişi artık aranan kişidir ve Ölüm Yiyiciler Voldemort'a canlı olarak teslim etmek üzere onu aramaktadırlar. Harry'nin tek umudu Voldemort onu bulmadan önce Hortkuluklar'ı bulmaktır. Ama ipuçlarını araştırdıkça neredeyse unutulmuş olan eski bir efsaneyi ortaya çıkartır. Ölüm Yadigarları'nın efsanesi. Eğer bu efsane gerçekleşirse, Voldemort aradığı üstün güce erişebilecektir. Aslında Harry'nin geleceği, geçmişte yaşadığı ve tüm geleceğini etkileyen sağ kalan çocuk olduğu kader günü de belirlenmiştir. O, artık sadece bir çocuk değildir, Harry Potter, Hogwarts'a ilk adımını attığı günden beri hazırlanmakta olduğu Voldemort'la nihai mücadelesine giderek daha da yaklaşmaktadır.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (2013)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 960.366.855 $

    IMDb: 7.8

    Hobbit üçlemesinin ilk filmi olan Hobbit: Beklenmedik Yolculuk'un devam filmi olan yapımda Shire’lı Hobbit Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan’ı ve beraberindeki 12 cüce ile çıktığı yolculuğu doğuya, Kuytuorman’a doğru sürdürmektedir. Ejderha Smaug’un yıllardır hüküm sürdüğü Yalnız Dağ’a ve kayıp Erebor Cüce Krallığı’na ulaşmak için atıldıkları macerada başlarına yine akıl almaz belalar gelecektir. Ormanın girişinde Büyücü Gandalf’tan ayrılmak zorunda kalan ekip, dev örümcek sürünün ağlarından kurtulduklarını sanarlarken, savaşı orman elflerinin esiri olurlar. Bu arada güçleri her geçen gün artan Azog‘un liderliğindeki Ork’lar da, güvenli gibi görünen Elf krallığında dahi, cücelerin bir an olsun peşlerini bırakmazlar. Hem hayatta kalma savaşı veren hem de Göl kasabasına, ardından da Yalnız Dağ’a ilerlemeye çalışan cüceler ve Bilbo’yu bekleyen esas ve en zorlu düşman ise şüphesiz ki ateşlerin efendisi Ejderha Smaug’dur. Altınları altında sürdürdüğü derin uykusundan uyanan Smaug’u alt etmek ve Arkantaşı’na ulaşmak mümkün olacak mıdır?
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 974.755.371 $

    IMDb: 7.6

    Harry Potter'ın ailesi ağır ve şaibeli bir trafik kazasında ölmüştür. Öksüz ve yetim kalan Harry'nin sığınabileceği tek yer, arasının pek de iyi olmadığı teyzesinin yanıdır. Harry, tüm hayatı boyunca idari ailesi tarafından kötü davranışlarla büyütülür. Ancak Harry Potter artık 11 yaşındadır ve Harry'nin hayalleri ve yetenekleri günden güne su yüzüne çıkmaktadır. Kısa süre sonra Hogwarts Büyücülük Okulu'na davet edilir. Artık tek amacı, ailesinin bu şüpheli kazasını araştırmak ve muhataplarını cezalandırmaktır.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 1.017.003.568 $

    IMDb: 7.8

    Bilbo huzurlu Hobbit toprakları olan The Shire'da yaşarken bir gün büyücü Gandalf aniden ortaya çıkar ve başkahramanımız Bilbo kendisini efsanevi savaşçı Thorin tarafından yönetilen 13 cücelik maceracı bir grupta buluverir. Ejder Smaug’dan Erebor’un kayıp Cüce Krallığı’nı geri almak için çıktıkları bu yolculukta çirkin Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, dev örümcekler ve Büyücülerle dolu yollardan geçeceklerdir...

     
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Alice Harikalar Diyarında (2010)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 1.025.467.110 $

    IMDb: 6.4

    'Artık Kansas'ta değiliz' repliğini bir de Tim Burton'ın algısıyla beyaz perdede izlemek isteyen sinemaseverlere özel bir yapım karşımızda. Alice Harikalar Diyarı'nın bu Burton yorumunda güçlü kız imajı öne çıkarıldı. Linda Woolverton'ın çocuk kitabından uyarlanan yapım 17 yaşındaki Alice'in sosyeteye tanıtım partisinde beyaz bir tavşanı takip ederek kendini Harikalar Diyarı'nda bulmasıyla başlıyor. Aslında 10 sene öncesinde de ziyaret ettiği yeri ikinci ziyaretinde hatırlamıyor bile. Harikalar Diyarı'nda Alice'i karşılayanlar arasında koskocaman şapkasıyla Mad Hatter karakterini canlandıran Johnny Depp de mevcut.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Jurassic Park (1993)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 1.029.153.882 $

    IMDb: 8.1

    Jurassic Park'ta fosilleşmiş bir sivrisinekten çıkarılan dinozor kanı, bilim adamlarına DNA ile yeniden dinozor yaratma imkanı verir. Dr. Hammond, bu DNA’dan yola çıkarak genetik olarak dinozorlar geliştirir ve bir tür hayvanat bahçesi açar. Çeşit çeşit dinozorların canlı olarak görülebileceği bu özel hayvanat bahçesinin ilk test ziyaretçileri ise bir avukat, bir matematikçi, bir dinozor uzmanı ve bir bitki bilimci ile Hammond’un torunlarıdır. Dinozor embriyolarını ele geçirmek isteyen biri güvenlik sistemini devre dışı bırakınca, bütün dinozorlar adada serbest kalırlar.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

    Dünya geneli gişe hasılatı: 1.119.929.521 $

    IMDb: 8.9

    Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, Tek Yüzük'ün yok edilmesi için verilen mücadeleyi konu ediyor. Sauron'un orduları büyüdükçe büyümektedirler. Frodo ve onun can dostu Sam, korku dolu bir yolculuğun göbeğinde, korkunç Mordor'a adım adım yaklaşmaktadırlar. Tek yüzük yok edilmelidir ve iyilik bunun için savaşmaya hazırdır. Arka planda ise insan, elf ve cüce orduları, karanlık güçlerin karşısında tüm eski düşmanlıklarına rağmen bir araya gelmişlerdir. Hepsi birden küçücük bir Hobbit'in eline ve onun yeteneklerine bakmaktadırlar. Orta Dünya'nın kaderi belli olmak üzeredir. Ancak Tek Yüzük'ü sahiplenmek, kimi zaman taşıyanına daha cazip gelebilir.
  • Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

    Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2

    Dünya geneli gişe hasılatı: 1.341.511.219 $

    IMDb: 8.1

    Harry Potter Ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'de, Lord Voldemort'un ruhunun parçalarının bir kısmını bulup yok eden Harry, Ron ve Hermione, Dumbledore'un verdiği görevi tamamlamak için arayışlarını sürdürürlerken Ölüm Yiyenler'le bir ölüm kalım savaşına çıkacaklardır. Voldemort artık iyice güçlenmiş olsa da, hem Lord'dan kaçmak hem de Ölüm Yiyenler'i etkisiz hale getirip Hortkuluklar'ı da yok etmek zorunda kalacak ekip, Ölüm Yadigarları'nın sırrına erişmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Serinin en görkemli savaşı başlamaktadır, artık hiçbir şey ve hiçbir yer güvenli değildir. Sona yaklaşılmıştır. İki tarafın da tüm güçlerini ortaya serecekleri bu savaşta Harry Potter da geçmişiyle ilgili pek çok şeyi öğreneceği kadar, en büyük fedakarlığı da yapmak zorundadır.

    Kaynak: Forbes

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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