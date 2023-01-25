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Haberler Dünya Kıyamet Günü Saati güncellendi: 90 saniyede yok olabilir - Haberler
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Kıyamet Günü Saati güncellendi: 90 saniyede yok olabilir

Bilim insanları 'Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi ve saatin gece yarısına her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi.

Kıyamet Günü Saati güncellendi: 90 saniyede yok olabilir - Haberler
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HABERTURK.COM / Reuters

Bilim insanları 'Kıyamet Günü Saati'nin hastalık, iklim dalgalanması ve nükleer savaş tehditleri nedeniyle gece yarısına her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi. Bilim insanları insanlığın daha büyük ve ciddi bir yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bulletin of the Atomic tarafından oluşturulan 'Kıyamet Günü Saati' ile bilim insanları insanlığın sona ne kadar yaklaştığını gösteriyor Dün yapılan duyuru ile Kıyamet Günü Saati, bu yıl gece yarısına 90 saniye kalaya getirildi. Bu, insanlığın 'kendini yok etmesine en kısa süre' olarak da tarihe geçti.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ NEDİR?

Kıyamet Günü Saati, kıyametin ne kadar yakın olduğunu gösteren sembolik bir saattir.
Dünya sona ermek üzere. Gece yarısı, teorik olarak Dünya'nın kendini yok edeceği saati temsil ediyor ve gece yarısına ne kadar yakınsa 'Kıyamet Günü Saati' de o kadar yakın oluyor.

'Kıyamet' tehditleri, siyasi gerilimler, nükleer silahlar ve savaşlar, iklim değişikliği ya da salgın hastalıklara bağlı olarak gece yarısına yaklaşıp uzaklaşabiliyor.

SAAT NASIL AYARLANIYOR?

Chicago merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş, gezegene yönelik felaket risklerine bağlı yıllık olarak zamanı güncelliyor.

Alanlarında 13 Nobel Ödülü sahibi olan bilim insanları ile diğer nükleer uzmanlardan oluşan kurul,
dünya olaylarını tartışır ve her yıl saati belirlerler.

Saat ile olarak 1947 yılında ortaya çıkmıştır.

ŞİMDİ SAAT KAÇ?

'Kıyamet Saati' şu anda gece yarısına 90 saniye kalada görünüyor.

Bu da gece yarısına en yakın olduğu an olarak tarihe geçti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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