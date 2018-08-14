Göç karşıtı İlerleme Partisi'nin Başkan Yardımcısı olan 58 yaşındaki Per Sandberg, 10 yıl önce Norveç'e siyasi iltica talebinde bulunan İran doğumlu 28 yaşındaki sevgilisi Bahareh Letnes ile geçen ay İran'a tatile gitti.

Çalışma arkadaşlarına nereye gittiğine dair bilgi vermeyen bakanın, devletin ttahsis ettiği akıllı telefonu da yanında götürdüğü ortaya çıktı. Ulusal güvenliği tehdit edici olduğu gerekçesiyle Sandberg, tepki çekerken Başbakan Erna Solberg'in İran seyahati dönüşünde cep telefonunun bilgisayar korsanlarının hedefi olup olmadığını anlamak i çin ülke içi istihbarat kurumu PST tarafından incelendiği açıklandı. PST, İran'ı elektronik izleme konusunda 'yüksek riskli ülkeler' arasında değerlendiriyor.

Sandberg istifasını açıklarken yerine partiden Harald Tom Nesvik'in geleceği bildirildi.

Norveç yasalarına göre, farklı ülkelere tatil amaçlı bile olsa gidecek bakanların bu konuda önceden bilgi vermesi gerekiyor. Hükümetin tahsis ettiği cep telefonlarının ise Norveç'in güvenlik sebebiyle işbirliği içinde bulunmadığı ülkelerde kullanımı yasak.

Sandberg, konuyla ilgili, "Hata yaptım, önceden bilgi vermeli ve iş telefonumu İran'a götürmemeliydim. Güvenlik kurallarını takip etmek önemli ve bunlara uymadım" açıklamasında bulundu.

Sandberg göçmen karşıtı bir partiden olan Sandberg'in kız arkadaşı Letnes ülkesinde zorla evlendirilmekten endişe ettiği gerekçesiyle 2008'de 16 yaşındayken Norveç'e siyasi iltica başvurusunda bulunmuştu.

Balık ihracatı yapan bir şirketi olduğu belirtilen genç kadın seyahatlerinin basına yansıması sonrası ölüm tehditleri aldığını söylemişti.

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