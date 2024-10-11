Sıla Türkoğlu aşkını ilan etti
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, ilk kez sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
Giriş: 11.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:23
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Sıla Türkoğlu'nun, gönlünü işletmeci Ata Ayyıldız'a kaptırdığı iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz günlerde Mardin'de bir düğünde objektiflere yansıyan çiftten Sıla Türkoğlu, Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle olan fotoğrafını paylaştı.
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Ünlü oyuncu, 'anılar' notuyla paylaştığı fotoğraflarda sevgilisiyle yer aldığı kareyi de yayımladı.