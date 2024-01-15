Kızıldeniz'de köpek balıkları görüntülendi
Kızıldeniz'de Marsa Alam bölgesindeki Elphinstone dalış noktasındaki köpek balıkları görüntülendi
Giriş: 15.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:32
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Anadolu Ajansı Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, Kızıldeniz'de Marsa Alam bölgesindeki Elphinstone dalış noktasında köpek balıklarının bulunduğu alanda dalış gerçekleştirdi.
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Güvenlik önlemi ve rehber eşliğinde gerçekleştirilen dalışta Tahsin Ceylan, köpek balıklarını görüntüledi.
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İşte belgeselleri aratmayan kareler...
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