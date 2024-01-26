Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kızıldeniz'in derinliklerinde yaşayan balıkları görüntülendi

        Kızıldeniz'in derinliklerinde yaşayan balıkları görüntülendi

        Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, Kızıldeniz'in su altı güzelliğini ve oradaki balık popülasyonunu kayda aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 10:15 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan ve birkaç kişiden oluşan dalış ekibi, gün doğumunun ardından Kızıldeniz'de tekneyle dalışın yapılacağı konuma gitti.

        2

        Dalış turizminde dünyada önde gelen konumlardan biri olan Kızıldeniz'in su altı güzelliği ve buradaki balık varlığı Ceylan tarafından görüntülendi.

        3

        Kaydedilen görüntüler arasında yunuslardan oluşan bir grubun Kızıldeniz'deki gezintisi dikkati çekti.

        4

        Mercan resiflerinin etrafında yüzen anemon balıkları da izlemeye değer görüntüler oluşturdu.

        5

        Mercan resiflerinin etrafında yüzen imarator melek balığı da kaydedildi.

        6

        Ceylan'ın kaydettiği canlılar arasında timsah balığı, sarı yüzgeçli keçi balığı, tetik balığı, balon balığı, Napolyon balığı ve vatoz da yer aldı.

        7

        İşte o görüntüler...

        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        #Kızıldenizin derinliklerinde yaşayan balıklar
        #kızıldeniz
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Sacha Boey gelişme!
        Sacha Boey gelişme!
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!