Kızıldeniz'in derinliklerinde yaşayan balıkları görüntülendi

Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan ve birkaç kişiden oluşan dalış ekibi, gün doğumunun ardından Kızıldeniz'de tekneyle dalışın yapılacağı konuma gitti.

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Dalış turizminde dünyada önde gelen konumlardan biri olan Kızıldeniz'in su altı güzelliği ve buradaki balık varlığı Ceylan tarafından görüntülendi.