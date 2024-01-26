Kızıldeniz'in derinliklerinde yaşayan balıkları görüntülendi
Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, Kızıldeniz'in su altı güzelliğini ve oradaki balık popülasyonunu kayda aldı
Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan ve birkaç kişiden oluşan dalış ekibi, gün doğumunun ardından Kızıldeniz'de tekneyle dalışın yapılacağı konuma gitti.
Dalış turizminde dünyada önde gelen konumlardan biri olan Kızıldeniz'in su altı güzelliği ve buradaki balık varlığı Ceylan tarafından görüntülendi.
Kaydedilen görüntüler arasında yunuslardan oluşan bir grubun Kızıldeniz'deki gezintisi dikkati çekti.
Mercan resiflerinin etrafında yüzen anemon balıkları da izlemeye değer görüntüler oluşturdu.
Mercan resiflerinin etrafında yüzen imarator melek balığı da kaydedildi.
Ceylan'ın kaydettiği canlılar arasında timsah balığı, sarı yüzgeçli keçi balığı, tetik balığı, balon balığı, Napolyon balığı ve vatoz da yer aldı.
İşte o görüntüler...