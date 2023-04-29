Kızılırmak Deltası'nın yılkı atları

Burası sadece kanatlı türlerin değil yılkı atlarının da bulunduğu özel bir bölge. Yıllar önce köylüler tarafından alana bırakılan bu atlar, iki yavrulama döneminden sonra yabani formlarına dönmüşler. Doğada kendi başlarına yaşıyorlar" dedi.