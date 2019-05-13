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Defacto KKTC'de ikinci mağazasını Girne'de hizmete açtı

Yerli hazır giyim firmalarından DeFacto, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) ikinci mağazasını açtığını duyurdu. Adadaki üçüncü mağazasını Lefkoşa'da açmaya hazırlanan şirketin Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy'un, "Hazır giyim alanında Türkiye’den çıkmış uluslararası bir moda markası olmak istiyoruz. KKTC'deki mağazalarımız bu hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır" dedi

defacto

Ulaşılabilir modada dünya markası olma hedefiyle büyümesini sürdüren DeFacto, KKTC’deki ikinci mağazasını Girne’de hizmete açtı. Yatırımlarına devam eden şirket üçüncü mağazasını başkent Lefkoşa’da açmayı planlıyor.

Hazır giyim şirketi DeFacto, yurtdışındaki yeni mağazasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) açtığını açıkladı. Markanın KKTC’deki ikinci mağazasının, Girne’deki Naci Talat Caddesi üzerindeki açıldığı kaydedildi.

KKTC’deki ilk mağazasını üç yıl önce Gazimağusa’da açan şirketin, önümüzdeki dönemde başkent Lefkoşa’da açmayı planladığı yeni mağazasıyla büyümeye devam edeceği belirtildi.

DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy'un, KKTC ekonomisinin büyümeye devam edeceğine inandıklarını belirleterek yatırımlarını sürdürmek istediklerini belirtti.

Türkiye ve KKTC arasındaki kardeşlik ve kültür bağından güç bulan ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade eden Ersoy, "Mağaza yatırımlarımızla bu ilişkilerin gelişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hazır giyim alanında Türkiye’den çıkmış uluslararası bir moda markası olmak istiyoruz. KKTC’deki mağazalarımız bu hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır" dedi.

Serdar Ersoy'un verdiği bilgiye göre, şirketin yeni mağazası toplam 650 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. 

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