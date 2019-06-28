Türkiye’nin önemli bir bölümü, haziran ayının ilk yarısında yoğun yağışlı bir dönemden geçti. Bazı bölgelerde sel yaşandı. Can kayıpları oldu. Ayın sonuna doğru sıcaklar bastırmaya başladı. Sıcakların bastırmasıyla birlikte bunalan vatandaşlar, serinlemek için evlerinde işyerlerinde klimaları çalıştırmaya başladı. Kamuya açık alış-veriş merkezleri (AVM),devlet daireleri, oteller de klimaya yüklendi.

REKORA KOŞUYOR

Klimalar, elektrik tüketiminin bir anda fırlamasına yol açtı. Geçen hafta Çarşamba günü 833 milyon kilovatsaat olan tüketim, bir haftanın ardından önceki gün 916 milyon kilovatsaate çıktı. Tüketim artışı dün de sürdü. Perşembe günü tüketim, bu yılın rekoruna ulaştı. Günlük tüketim, 922.3 milyon kilovatsaate kadar yükseldi.

1 MİLYAR KİLOVATSAAT

Enerji sektörü uzmanları, elektrik tüketiminin, temmuz ayında geçen yılki düzeyleri aşabileceğini belirterek, “Geçen yıl günlük tüketim rekoru, 980 milyon kilovatsaatti. Bu yıl, artacak sıcaklara bağlı olarak günlük tüketimin bu miktarı aşması hatta milyar kilovatsaatlere çıkması beklenebilir” dedi.