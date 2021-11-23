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1986 yılında Alman-Türk iş insanı İsmet Koyun tarafından kurulan Worms merkezli bilgi güvenliği şirketi Kobil, web ve mobil tabanlı uygulamalar, otomasyon ve bulut konusunda uzmanlaşan yerli girişim WesterOps'un yüzde 50 hissesini satın aldı.

Yapılan açıklamaya göre, şirket bu satın almayla Kobil Super App içinde çalışacak teknolojileri ve servisleri geliştirmeyi hedefliyor. Kobil'in, teknoloji vizyonuna katkı sunabilecek teknoloji alanındaki startuplara yatırıma devam ederken, girişimkeri ortak müşteri ağından faydalandırarak global oyuncu olmalarını sağladığı kaydedildi.

WesterOps yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kobil Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, güvenlik teknolojilerinde hep daha ileriyi hedeflediklerini belirterek, "4 yıl önce başlayan iş ortaklığımızı yeni bir boyuta taşıdık. Gençlere ve teknoloji alanında gelişime açık girişimlere yatırım yapıyoruz. Gelişim, kalite ve büyümeye güçlü bir şekilde odaklanmış WesterOps'a yatırım yapmaktan mutluyuz. Bu birlikteliğin gücümüze güç katacağına inanıyoruz" dedi.

Müşterilerin bilgi teknolojileri varlıklarını daha etkin yönetmesine ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmasına imkân veren WesterOps'un Kurucu Genel Müdürü Gökhan Fazlı Çelik de, "Küresel ölçekte başarılı olacak işlere imza atmak istiyoruz. Birbirini tamamlayan ekiplerle yaratacağımız sinerji neticesinde müşterilerimize yönelik değer önerilerimizi artırmayı ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha kolay ve daha güvenli şekilde giderecek çözümleri sunarak uçtan uca hizmet vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.