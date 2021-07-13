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Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birlikleri ile hayata geçirilen BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı'nda ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan sivil toplum kuruluşları açıklandı.

Programa katılan 19 sivil toplum kuruluşu arasından geliştirdikleri projelerle seçilen 7 sivil toplum kuruluşu, "Bilim Kahramanları Derneği, Eğitim Reformu Girişimi, Hayata Destek Derneği, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Kalkınma Atölyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı" oldu.

Programın ilk aşamasına katılan 19 sivil toplum kuruluşuna KWORKS tarafından yenilikçi proje fikirlerine yönelik mentörlük ve eğitimler ile hızlandırma desteği sunulurken, küresel uzman havuzuna erişimleri sağlandı. Programın ikinci aşamasına devam etmeye hak kazanan sivil toplum kuruluşları ise 10 bin dolara kadar proje desteği alırken, 24 haftalık ek hızlandırma programına katılacak.

'STK'LAR GÜÇLENDİKÇE UMUT VERİCİ SONUÇLAR ALIRIZ'

BOOST programına ilişkin görüşlerini paylaşan Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, "İklim krizi, derinleşen eşitsizlikler gibi büyük meselelerin çözümünde ancak sivil toplum kuruluşları güçlendiği ölçüde umut verici sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Pandemi süreci, sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşüm yolculuğunda ve çeviklik kabiliyetlerini geliştirmede bir kaldıraca ihtiyaç duyduklarını gösterdi. Bu dönemde hızla hareket ederek sivil toplum kuruluşlarının dönüşüm süreçlerini desteklemeyi ve yeni iş modelleri ile etkilerinin artırılmasını amaçlayan BOOST Programı'nın ortağı olduk" dedi.

BOOST Programı kapsamında toplam 7 sivil toplum kuruluşunun destekleneceğini, bu sivil toplum kuruluşları arasından Yapı Kredi'nin de sosyal sorumluluk fonu "Ülkem İçin Değişken Fonu" ile Bilim Kahramanları Derneği ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'na destek vereceğini belirten Kızıl, "BOOST Programı'nı Topluluğumuzun sürdürülebilir büyüme anlayışını tanımlayan 'Geleceğe. Birlikte' manifestosunun önemli bir parçası olarak görüyorum. Koç Topluluğu olarak dijital dönüşüm gündemimizi ve bu süreçte edindiğimiz deneyimleri yakın paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı önemsiyoruz. BOOST Programı'nda Koç Topluluğu dijital dönüşüm liderlerinin gönüllü katkılarıyla, sivil toplum kuruluşlarına destek oluyoruz. Bu anlamda çalışma arkadaşlarımızın uzmanlık alanlarındaki bilgi birikimleri ile gönüllü olarak bu programda sivil toplum kuruluşlarına destek vermesini çok değerli buluyorum" görüşünü paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, programın ikinci aşamasına geçmeye hak kazanan sivil toplum kuruluşları belirlenirken, kuruluşlarında kendi alanlarındaki sorunları iyi tespit edip nokta atışı çözümler geliştirmeleri, ekiplerin konuyu güçlü bir şekilde sahiplenmeleri ve geliştirilen projede teknolojinin kaldıraç olarak kullanılması ana kriterler olarak belirlendi.