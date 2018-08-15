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Koç Holding'den ilk yarıda 57.9 milyar TL konsolide ciro

Koç Holding, bu yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam 57,9 milyar TL gelir elde ederken, 2,6 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem karı gerçekleştirdi

15.08.2018 - 09:52 | Güncelleme: AA

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding, bu yılın ilk yarısında 57,9 milyar TL konsolide ciro, 2,6 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem karı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, yılın ilk yarısında uzun vadeli değer yaratma hedefleri ve küresel vizyonları doğrultusunda faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güçlü bilançomuz ve dengeli portföy yapımız sayesinde başarılı finansal sonuçlara ulaştık. Kombine yatırımlarımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artarak 4,1 milyar liraya yükseldi. Böylelikle son 5 yılda 35 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olduk. Yatırımlarımıza sürdürülebilir büyüme odağımızla devam ederken, şirketlerimizin küresel çapta rekabetçiliklerini ve yetkinliklerini geliştiriyoruz. Bu yolculukta son 2 yıldır sürdürdüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız sayesinde mevcut varlıklarımızın verimliliklerini arttırırken bayi ve tedarik zincirimizi daha etkin yönetiyoruz. Ayrıca, değişen müşteri ihtiyaçlarını daha iyi kavrayıp yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyoruz. Bütün bu çalışmalarımızın finansal sonuçlarımıza ve rekabetçiliğimize olumlu yansımalarını görmek, bizi daha da iyisini yapmak için motive ediyor."

Çakıroğlu, bu yıl da İSO 500 ve Türkiye İhracatçılar Meclisi sıralamalarındaki ilk 10 şirketin 4'ünün Koç Topluluğu'na ait olduğunu hatırlatarak, 2017 yılında en çok ihracat yapan şirketler listesinde Ford Otosan'ın birinci, Tofaş'ın üçüncü, Tüpraş'ın beşinci, Arçelik'in sekizinci sırada yer aldığını bildirdi.

Fortune 500'de bu yıl 28 basamak birden yükselerek 435'inci sıraya çıktıklarını belirten Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otomotiv sektöründe ürettiğimiz modeller ihraç pazarlarında ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Türkiye'nin ihracat şampiyonu olan Ford Otosan, yılın ilk yarısında ihracat adetlerini yüzde 8 artışla 165 bine çıkardı. Bu yıl 50'nci yılını kutladığımız Tofaş ise ilk 6 ayda ürettiği 175 bin adet aracın 140 bin adedini ihraç etti. Böylelikle Koç Topluluğu olarak Türkiye otomotiv üretiminin ve ihracatının yüzde 44'ünü gerçekleştirdik. Avrupa'da Beko markasıyla solo beyaz eşya pazarının lideri olan Arçelik, yılın ilk yarısında İngiltere, İspanya, Polonya ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkede pazar payı kazanımları elde etti. Küresel büyümesini ve rekabetçiliğini pekiştirmek için başlattığı Romanya ve Hindistan fabrika yatırımları da planlar doğrultusunda devam ediyor."

Toplam nakdi ve gayrinakdi kredileri 314,4 milyar liraya ulaşan Yapı Kredi'nin 4,1 milyar liralık sermaye artışını da başarıyla tamamladığını bildiren Çakıroğlu, "Ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak ve bankamızın bilançosunu güçlendirmek için son 10 yılda borsadaki en büyük bedelli sermaye artışını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Çakıroğlu, yılın ilk yarısında, Koç Topluluğu'nun enerji sektöründe de güçlü konumunu koruduğunu belirterek, "Tüpraş, artmaya devam eden akaryakıt talebinin yüzde 58'ini karşıladı. Aygaz ise pazardaki liderliğini korudu ve toplam yurt içi LPG satışları 538 bin ton olarak gerçekleşti. Opet aynı dönemde Opet ve Sunpet markaları ile istasyon sayısını bin 589'a çıkartarak yüzde 17,45 pazar payı ile sektördeki başarısını sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu.

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