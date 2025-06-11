Koç Holding'in yangınla mücadele projesi Akdeniz'e örnek gösterildi

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, 8'inci Circle the Med: Akdeniz Forumu'nda dijital ve yeşil dönüşüm konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çakıroğlu, 2021 yılında Ege ve Akdeniz bölgelerini etkileyen yıkıcı orman yangınları sonrasında Koç Holding'in öncülük ettiği, dünyanın ilk yapay zekâ tabanlı orman yangını tahmin modeli "FireAId" projesine ilişkin güncel bilgileri de paylaşarak, Akdeniz ülkelerine iş birliği çağrısında bulundu. 3 - 4 Haziran 2025 tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Forum; daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli bir Akdeniz bölgesi için uluslararası iş birliğini teşvik ederek çözümler üretmek amacıyla küresel ve bölgesel liderleri, akademiyi, özel sektörü ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.

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"Geliştirdiğimiz model belirli bir alanda orman yangını riskini yüzde 86 doğruluk oranıyla tespit edebiliyor"

Atina'daki Yeni Akropolis Müzesi'nde "Kapsayıcı Yeşil ve Dijital Ekonomiler İnşa Etmek – Akdeniz'in Müreffeh Geleceği İçin İnovasyon" başlıklı panel öncesi konuşan Levent Çakıroğlu, 100. yaşını kutlamaya hazırlanan Koç Topluluğu'nun 61 ülkede 132 üretim tesisi ve satış şirketiyle faaliyet gösterdiğini belirtti. Çakıroğlu, Türkiye'nin gelir, ihracat, çalışan sayısı ve piyasa değeri açısından en büyük sanayi ve hizmetler grubu olarak sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerini uzun vadeli iş stratejilerine dâhil ettiklerini kaydetti. 2016 yılında Koç Topluluğunda başlattıkları kültürel dönüşümün yapı taşlarından biri olan Dijital Dönüşüm programları kapsamında bugüne kadar 2.500'den fazla projeyi başarıyla uyguladıklarını vurgulayan Çakıroğlu, "Dijital dönüşüm, karbon-nötr hedefimize ulaşmamız için stratejik bir kaldıraç işlevi görüyor" dedi.

Akdeniz bölgesinin 500 milyondan fazla insana ev sahipliği yaptığına ve iklim değişikliği açısından hassas bir bölge olduğuna dikkat çeken Çakıroğlu, "Akdeniz bölgesi, küresel ortalamaya göre yüzde 20 oranında daha hızlı ısınıyor, eğer tedbir alınmazsa sıcaklıkların daha fazla artabileceği tahmin ediliyor" dedi. Su stresi yaşayan nüfusun yüzde 60'ının Akdeniz bölgesinde yaşadığını ve Akdeniz'in plastik atıklardan, aşırı avlanmadan en çok zarar gören deniz olduğunu belirten Çakıroğlu, "Bölgenin aynı anda birden fazla krizle karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde; kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün koordinasyon içerisinde çalıştığı çok paydaşlı ve işlevsel yapılar inşa etmek önem taşıyor" ifadelerini kullandı. 2021 yılında Akdeniz havzasını etkileyen yıkıcı orman yangınlarını hatırlatan Çakıroğlu, Türkiye'nin bu felâketten ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Levent Çakıroğlu, "Koç Holding olarak o zorlu dönemde, gelecekteki orman yangınlarını daha iyi tahmin etmek ve onlarla etkin mücadele edebilmek amacıyla yapay zekâ konusundaki yetkinliklerimizi ilgili kamu kurumlarına ücretsiz olarak sunmaya karar verdik. Veri analitiği şirketimiz KoçDigital'in Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve Dünya Ekonomik Forumu gibi uluslararası kuruluşlarla yaptığı iş birliği, dünyanın ilk yapay zekâ tabanlı orman yangını tahmin modelinin geliştirilmesiyle sonuçlandı. Bu model, hava durumu verileri, topografik ve coğrafi koşullar, ulaşım ağları ve ormanların farklı özellikleri gibi 400'den fazla farklı değişkenden faydalanarak belirli bir orman alanında yangın çıkma riskini yüzde 86 doğruluk oranıyla önceden tespit edebiliyor" dedi.