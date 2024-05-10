Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onay alan Koç Metalurji belirlenen takvim doğrultusunda talep topladı. Halka arz büyüklüğü 2,5 milyar TL olarak açıklanan Koç Metalurji halka arz kapsamında 125 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Koç Metalurji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Koç Metalurji kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?" İşte Koç Metalurji halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı...