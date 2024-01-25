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        Sosyal medyada müstehcen yayınlar yapan kadın gözaltına alındı

         KOCAELİ´ninGebze ilçesinde sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı belirlenen E.N.S. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:15 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:20
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        Sosyal medyada müstehcen yayınlar yapan kadın gözaltına alındı
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         KOCAELİ´ninGebze ilçesinde sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yaptığı belirlenen E.N.S. (21) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kocaeli Asayiş Daire Başkanlığı ekipleri E.N.S.´nin sosyal medya platformu İnstagram üzerinden müstehcen yayınlar yaptığını tespit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında E.N.S., Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. E.N.S. işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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